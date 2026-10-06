Una rimpatriata con gli amici d’infanzia che si trasforma in un pericoloso complotto internazionale: è questa la premessa di Matchbox: Il film, in arrivo il 9 ottobre su Apple Tv. Azione, inseguimenti e una buona dose di ironia tengono insieme la trama, con John Cena e Jessica Biel protagonisti.

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Una rimpatriata che diventa un complotto internazionale

Al centro della vicenda c’è Sean Walker, agente segreto ed ex soldato interpretato da John Cena, che si ritrova a riunirsi con gli amici d’infanzia per quella che dovrebbe essere una serata tranquilla. Le cose prendono però una piega inaspettata quando Walker viene drogato e rapito da un gruppo misterioso che dà la caccia a una testata nucleare. A quel punto entra in scena la Cia, che sospetta proprio Walker e i suoi compagni di aver rubato l’arma.

Per scagionarsi e mettersi al sicuro, gli amici non hanno altra scelta che recuperare la bomba, trasformandosi loro malgrado in una squadra improvvisata. Il risultato è un susseguirsi di sequenze d’azione, inseguimenti, esplosioni e momenti di humour, con personaggi molto diversi tra loro costretti a collaborare. Come suggerisce il titolo, le auto sono protagoniste di molte scene, un omaggio alle macchinine giocattolo Matchbox, oggi targate Mattel.

John Cena e Jessica Biel guidano il cast

Accanto a John Cena e Jessica Biel, il cast si completa con Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira e Golshifteh Farahani: una formazione ampia e variegata, pensata per dare vita a un gruppo che funziona proprio grazie alle differenze tra i suoi membri.

Dietro la macchina da presa c’è Sam Hargrave, regista già noto per la sua capacità di costruire sequenze d’azione. Matchbox The Movie è un Apple Original Film prodotto da Skydance Media e Mattel Films. I produttori sono David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance, insieme a Robbie Brenner e Ynon Kreiz per Mattel Films, e Jules Daly.

Dal Comic-Con allo streaming: cosa sappiamo

Il trailer ufficiale è stato presentato in anteprima nella Hall H del San Diego Comic-Con, dove Apple Original Films ha svelato il film al pubblico. Sul fronte tecnico, la pellicola dura 126 minuti, circa 2 ore e 6 minuti; la sceneggiatura è firmata da David Coggeshall, la fotografia è di Pedro Luque e la musica è composta da Alex Belcher. Il film è classificato PG-13 e rientra nel genere action.

La premiere mondiale si è tenuta a New York, presso l’AMC Lincoln Square, il 5 ottobre 2026, con la presenza di tutto il cast principale. Pochi giorni dopo, il 9 ottobre, il film sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming, con l’obiettivo dichiarato di intrattenere senza prendersi troppo sul serio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI