La settima puntata del GF Vip si è chiusa da poche ore e la Casa è già un campo di battaglia: Andreas Muller ha perso la pazienza con Giancarlo Danto e, secondo Moreno Morello, sarebbe arrivato a minacciarlo di far uscire delle chat compromettenti. Una notte di tensione che ha coinvolto anche Marina La Rosa e che riporta al centro del discorso le accuse di Federico Fashion Style.

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La lite dopo la settima puntata

Da comodino a uomo al centro delle dinamiche è un attimo. Nella giornata di ieri Muller aveva già avuto modo di scontrarsi con Jonathan Kashanian, ma il vero secondo round è arrivato con Danto, accusato dal ballerino di Amici di origliare le conversazioni altrui per poi accendere discussioni e liti tra i concorrenti. Secondo le ricostruzioni circolate, Danto avrebbe spifferato in giro frasi pronunciate da Andreas sui suoi sentimenti contrastanti verso Kashanian, ed è stata quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La tensione è esplosa quando è finita la puntata, nel momento in cui Giancarlo ha tentato di avvicinarsi ad Andreas. La reazione è stata durissima:

Lasciami perdere proprio, no, ti prego, non mi parlare. Mi devi lasciare perdere. Vi siete abituati troppo male al bravo ragazzo. Fidati di me, devi lasciarmi stare. Non va bene così, che quando finisce la puntata volete che finisca il gioco, perché allora il gioco continua anche adesso. Se avessi qualcosa da dirti ti ascolterei, ma non ho nulla da dirti.

Poco dopo, in diretta su Mediaset Extra, Moreno Morello ha raccontato a Megan Ria un episodio che lo ha lasciato parecchio contrariato, al punto da annunciare l’intenzione di andare in confessionale a denunciare la cosa:

Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Lui ha detto a Danto, “ti do dieci secondi per tacere, perché altrimenti tiro fuori delle chat, delle cose di fuori…”. Ma stai giocando nella Casa, ma è molto brutta questa cosa qui. Infatti ora vado in confessionale e denuncio questa cosa che è successa.

Cosa sa Andreas su ciò che Danto fa fuori dalla casa

Nel cuore della notte è stata Marina La Rosa ad avvicinare Andreas per chiedergli delucidazioni sulla questione delle chat. Il marito di Veronica Peparini ha spiegato di aver fatto sapere a Giancarlo che conosce alcune cose sul suo passato, raccontategli da alcuni conoscenti poco lusinghieri sul suo conto. La sua versione è piuttosto netta:

Gli ho detto che conosco quello che fa fuori da qui, che so chi è fuori. So delle cose di fuori, ma che rimangono fuori, non voglio diffondere. L’ho detto perché si stava comportando male, faceva il galletto e non ce la faccio più. Diceva che stavano cadendo tutti e io gli ho detto, “occhio che cadi tu”. L’ho voluto rimettere al suo posto. Stava facendo il pagliaccio, dicendo che era felice di quello che era accaduto in puntata, perché era uscita fuori la verità. Così io gli ho risposto, “ma quali verità? Tu lo sai chi sei? Lo sai che ci sono persone vicino a me che mi hanno detto chi sei?!”.

Marina ha subito messo in guardia l’amico, facendogli notare che con certe dichiarazioni rischia di mettere in difficoltà proprio chi gli ha riferito quelle cose: Attento Andre, potresti coinvolgere anche queste persone vicino a te, soprattutto se lui adesso comincia a fare la vittima e a tirare fuori questa storia. Muller è però sembrato sicuro della sua posizione, aggiungendo di aver già parlato con gli autori e di essere pronto a subire un eventuale provvedimento disciplinare: Non uscirà nulla, stai tranquilla. Non esce nulla perché a lui non conviene. Io al GF, in confessionale, ho detto tutto e ho anche detto che se a questa cosa conseguiranno dei provvedimenti per me, me li prenderò.

Il clima nella Casa resta incandescente anche sul fronte delle nomination. Tra i nominati della settimana ci sono lo stesso Danto, a rischio ormai costante di eliminazione, Moreno Morello, Alex Belli, Andreas Muller, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Nel frattempo Andreas non ha risparmiato un’altra stoccata al coinquilino, spiegando che Danto continua a parlare per passaparola e che non vede l’ora di confermare questa cosa per far sapere che sa tutto di tutti.

Le accuse di Federico Fashion Style e il nome che torna

Di quali chat si parla e che cosa combina Giancarlo fuori dal programma? Una possibile risposta arriva dalle recenti dichiarazioni di Federico Fashion Style, che conosce piuttosto bene il gieffino. Il famoso hairstylist, in una puntata di Casa Lollo, ha raccontato che Danto avrebbe contattato una cliente del suo salone, anche lei concorrente di questo GF Vip, proponendole di fingere una storia d’amore per entrare nel reality con un gossip già pronto.

Lui cerca solo visibilità e ha delle strategie. Io so per certo delle cose. Quasi tutti i concorrenti di questo Grande Fratello Vip sono miei clienti. Non voglio fare dei nomi, perché in questo momento non lo posso fare. Io però ho assistito personalmente a una telefonata sua, lui ha chiamato una concorrente donna dicendo, “dai, facciamo lo scoop, fingiamo di stare insieme”. Che si faccia conoscere per quello che è e non perché si vuole avvicinare per forza a qualcuno. Lui ha chiamato una gieffina molto conosciuta, non giovane, una mia cliente storica. A questa donna ha proposto di fare un finto scoop.

Nella prima versione Federico aveva escluso che si trattasse di Carmen Di Pietro, parlando genericamente di un’altra concorrente non giovanissima e molto conosciuta. In seguito ha poi fatto il nome di Marina La Rosa, originaria di Messina, single e decisamente nota nel panorama televisivo, indicata come la “vittima ideale” per una finta storia di marketing. Esclusa invece Valeria Marini, con cui secondo lui il rapporto con Danto è di amicizia e lavoro, non di opportunismo. Va ricordato che si tratta della versione fornita dallo hairstylist: le presunte telefonate e le intenzioni attribuite a Giancarlo non sono presentate come fatti accertati. Federico ha anche rincarato la dose su un altro episodio, quello a The 50, dove secondo lui Danto si era attaccato alla Caruso per visibilità: ma fatto un teatrino con me per le telecamere, è un vampiro!. A questo punto non è escluso che gli autori del GF Vip pensino di invitarlo in studio per un confronto diretto con Giancarlo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI