Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 il clima resta teso, e questa volta a finire al centro dell’attenzione sono Marina La Rosa e Carmen Di Pietro, protagoniste di una discussione nata da una nomination e proseguita per giorni tra incomprensioni e chiarimenti.

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Scontro e pace tra nomination e accuse

Tutto parte dalla scorsa puntata, quando Carmen ha deciso di nominare Marina. Un colpo che l’ex gatta morta non ha digerito, tanto da rifiutare inizialmente qualsiasi confronto con la compagna. Nel corso della settimana, però, le due hanno avuto modo di parlarsi e di mettere sul tavolo le rispettive ragioni: Carmen si è difesa dalle accuse che le erano state rivolte, compresa quella di rubare il cibo.

“Non rubo niente a nessuno, ma ci sono rimasta molto male quando mi hai detto ‘con te non parlo'”.

La Di Pietro ha poi aggiunto un dettaglio concreto, per dimostrare la propria buona fede: “Oggi ho portato una bella mela e l’abbiamo portata in camera”. Parole che mostrano come la convivenza forzata finisca per trasformare anche i gesti più semplici in materia di discussione. Alla fine, come confermato dalla stessa Marina, la situazione si è ricomposta: “Abbiamo fatto pace fondamentalmente”. Il confronto tra le due è stato documentato anche dalle telecamere, con il video Mediaset che ha raccolto l’intero scambio.

Le nomination della settima puntata

La tensione tra le due concorrenti si inserisce in un quadro più ampio, quello della settima puntata andata in onda il 5 ottobre 2026, che ha visto incrociarsi voti e motivazioni piuttosto pesanti. Carmen Di Pietro ha scelto di nominare Valeria Marini, spiegando così la propria decisione: “Se non si parla di te, di lustrini e cose che ti riguardano, allora mi nomini”.

Piera, dal canto suo, ha votato proprio Carmen, motivando la scelta con l’assenza di dialogo tra loro. Nel corso della stessa puntata è arrivata anche una buona notizia per Guendalina Tavassi e per la stessa Marina La Rosa, risultate salve al televoto e dunque fuori dal rischio eliminazione.

Risentimento e faccia a faccia con Alex Belli

Il malumore di Carmen verso Marina non è nato solo in diretta. Già nei giorni precedenti le tensioni delle nomination erano proseguite, con una mattina segnata da scintille tra le due. In quell’occasione Carmen non ha nascosto il proprio risentimento ad Andreas Müller, raccontando apertamente quanto le fosse rimasto sullo stomaco l’atteggiamento della compagna.

A rendere il quadro ancora più movimentato ci ha pensato un altro duro faccia a faccia, quello tra Alex Belli e Marina La Rosa. Nel corso dell’ultima diretta la donna ha nominato l’ex attore di Centovetrine, sostenendo che si stia nascondendo dietro a una maschera. Le sue parole non sono piaciute a Belli, che a sua volta ha nominato Marina, accusandola di avere due facce all’interno del gioco. Nella casa più spiata d’Italia le alleanze cambiano in fretta, e le nomination continuano a lasciare il segno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI