Una festa di compleanno, un meccanismo di inviti a catena e una casa che si divide in due: al Grande Fratello Vip 2026 la serata per Giacomo ha fatto emergere tensioni, rancori e lacrime. Qualcuno brinda e balla, qualcun altro resta in giardino a commentare con amarezza, e per una concorrente la voglia di lasciare il gioco diventa concreta.

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La festa che ha spaccato la casa

Tutto è cominciato con il meccanismo scelto dal programma per decidere gli invitati: Giacomo Gallani doveva indicare un primo ospite, che a sua volta avrebbe scelto il successivo, dando vita a una catena di nomi. Il primo è stato quello di Marina La Rosa, poi le scelte sono proseguite fino a lasciare fuori una parte della casa. A non poter partecipare sono stati Alex Belli, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Giancarlo Danto e Valeria Marini.

Chi ha avuto accesso alla festa si è lasciato andare a balli, abbracci e brindisi. Gli esclusi sono rimasti in giardino a commentare la serata con battutine e frecciate. Guendalina non ha usato giri di parole: “stanno a rosicare, chiudere le tapparelle per non vedere la festa”. Marina La Rosa ha poi precisato la sua posizione: “abbiamo fatto una festa e non abbiamo parlato degli assenti, mentre voi avete rosicato a sparlare di noi”. La risposta di Alex Belli non si è fatta attendere, con un attacco diretto alla stessa La Rosa, accusata di essersi avvicinata ai più giovani e definita “molto subdola”. Lei ha ribattuto: “ogni volta dici queste cose come se loro non avessero un pensiero”.

Il crollo di Valeria Marini

Tra tutti gli esclusi, è Valeria Marini a essersela presa più di chiunque altro. La showgirl non ha nascosto il proprio rammarico: “sì, ci sono rimasta male. Credo molto in questo Grande Fratello, in questa condivisione. È un po’ un meccanismo che qualcuno deve essere escluso, non era la festa, ma per una serie di cose”.

A pesare, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata una sequenza di episodi accumulatisi dall’inizio del programma: prima l’esclusione dai balli, poi quella dalla festa. Un senso di marginalità che l’ha portata a rifugiarsi in lacrime nel confessionale, chiedendo se fosse possibile lasciare la Casa. Le sue parole sono state nette: “io voglio abbandonare il gioco, non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio a stare qui”. In un secondo momento la showgirl ha ridimensionato la reazione, spiegando che la sua preoccupazione principale riguarda la mamma.

Lo scontro tra Andreas e Jonathan

La spaccatura creata dagli inviti ha fatto emergere anche l’antipatia tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian. Al centro dello scontro in puntata c’è la parola “acida” usata dal ballerino nei confronti del conduttore, che l’ha contestata apertamente: “io mi riferisco a me al maschile. Non ti ho mai detto di chiamarmi al femminile. Non è carino”. Jonathan ha inoltre accusato Andreas di aver usato più volte anche un termine omofobo, descrivendo un rapporto cambiato rispetto ai primi giorni: “io e Andreas eravamo amici, la prima settimana stavamo sempre insieme, poi lui è cambiato”.

Andreas ha raccontato la vicenda da un’altra angolazione, spiegando i motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi: “con il passare dei giorni ho notato da parte sua alcuni atteggiamenti del suo carattere che non sono affini ai miei”. Poi ha ricostruito l’episodio della spesa: “stavo sistemando la spesa, è arrivato lui in cucina e mi ha detto ‘devi tirare fuori tutto che devo controllare tutto’. Queste parole non le voglio sentire, quello che uno vuole mangiare va nel frigo e se lo mangia”.

“Mi stupisco perché Andreas è un ragazzo adulto, un padre e una persona posata. In confessionale mi ha dato dell’acida e spiegato una cosa che per me era assurda, il gruppo mi ha affidato la spesa, un ‘lavoro’ che ho preso sul serio per il bene del gruppo”.

Il punto centrale della vicenda è che Andreas non stava usando quella parola per insultare Jonathan o per definire in maniera offensiva una persona gay: stava raccontando gli insulti che lui stesso aveva ricevuto sui social. Una differenza non secondaria, che resta il cuore del malinteso e su cui si sono divisi anche gli opinionisti in studio.

Selvaggia Lucarelli ha commentato con la sua consueta ironia: “preferivo Andreas nella versione comodino perché se si sveglia così, la parola ‘acida’ è un insulto”. Marina La Rosa ha preso le difese del ballerino, ricordando che è stato più volte insultato sui social. È intervenuta poi Cesara Buonamici con una lettura più ampia della serata: “la festa la definirei una rosicatone generazionale. Quando non sei invitato un po’ ti rosica, ma io penso che Andreas in questa vicenda non volesse offendere nessuno. Era una parola inappropriata”.

Jonathan, dal canto suo, ha parlato anche delle dinamiche di gruppo che si sono create nella Casa, sostenendo che alcuni concorrenti siano pronti a difendersi a vicenda: “se tocchi uno tra Guendalina, Marina e Andreas, partono subito”. Una frase che racconta bene quanto la frattura provocata dalla catena di inviti vada oltre la singola serata, trasformandosi in una divisione tra gruppi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI