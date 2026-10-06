La quarta stagione di Forbidden Fruit continua a tenere banco su Canale 5. Nelle puntate in arrivo tra il 12 e il 18 ottobre 2026 si moltiplicano matrimoni usati come armi, azioni strappate con la forza, ricatti e segreti che nella villa nessuno confessa fino in fondo.

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Şahika e Hasan Ali, un matrimonio come campo di battaglia

Lunedì 12 ottobre la giornata si apre con Ender e Caner che si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Şahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz con una notizia destinata a smuovere gli equilibri: Zehra sta divorziando da Mert. Nella villa, intanto, Hasan Ali tenta di negoziare il divorzio da Şahika tramite il suo avvocato, ma la donna non ha alcuna intenzione di cedere: rifiuta le sue ricche offerte e continua a tormentarlo.

Martedì 13 si capisce quanto la partita sia ormai personale. Şahika si finge una moglie devota tra le mura domestiche e si prende persino il merito di piatti prelibati che in realtà fa cucinare alla servitù. In azienda semina il panico autoproclamandosi “Signora Presidente” e portando il marito sull’orlo di un esaurimento nervoso. Mercoledì 14 l’escalation non si ferma: determinata a farsi chiamare ufficialmente così, pianifica un servizio fotografico per una rivista insieme al marito, scatenando la sua irritazione. Senza scomporsi, decide allora di andare a fare shopping di gioielli con Ender, a cui regala persino degli orecchini, e ordina a Mahmut di aprirle delle fanpage dedicate.

Zehra e Mert, un divorzio che ridisegna gli equilibri

Sempre martedì 13, Hasan Ali sfrutta la vulnerabilità di Zehra, che si è rivolta a lui disperata dopo essere stata lasciata da Mert e privata delle sue azioni. L’uomo attira così Mert in un’imboscata e, sotto pesanti minacce fisiche e ritorsioni nei confronti del figlio nascosto, lo costringe a firmare la cessione delle azioni, promettendo poi a Zehra che sarà proprio lui a gestirle.

Giovedì 15 il quadro si completa: Zehra divorzia da Mert proprio grazie all’intervento di Hasan Ali e si trasferisce da lui. La donna va poi a trovare Yildiz, finendo però per essere umiliata da Feride insieme ad Asuman. Più tardi Mert, dicendosi pentito, supplica Zehra di concedergli una seconda possibilità, portandola a confidarsi con Cansu, che ne approfitta per fare paragoni decisamente scomodi. Sabato 17 l’uomo torna a farsi sentire con la sua vera natura: ricatta Çagatay con delle foto compromettenti per ottenere denaro e continua a manipolare Zehra.

Çagatay, tra ricatti e vendette

Mercoledì 14 il filo conduttore è il ricatto da un milione di lire legato a una foto in cui Cansu bacia Çagatay con la forza. Tormentato dalla situazione, l’uomo affronta duramente la ragazza, che nega tutto ma continua a cercarlo in modo provocatorio. Giovedì 15, per sistemare una volta per tutte la faccenda, Çagatay chiede in segreto degli uomini a Sedai.

Venerdì 16 si intrecciano i piani personali: Mahmut confida a Sedai il suo amore per Cansu, mentre Şahika continua a organizzare iniziative per mostrare all’esterno l’immagine di un matrimonio perfetto con Hasan Ali e cerca di imporre nuovi investimenti web in azienda, trovando però l’opposizione di Ender e del marito. Yildiz, dal canto suo, si prepara a festeggiare il compleanno di Çagatay con un dolce fatto da lei, ma le critiche di Feride e il malore improvviso di Halit Can le impediscono di partecipare alla festa.

Cansu, un equilibrio sempre più fragile

Sabato 17 la tensione intorno a Cansu tocca il punto più alto. Dimostrando una forte instabilità psicologica, la ragazza confessa parlando da sola che butterebbe il bambino in mare e viene sorpresa da Çagatay mentre lo lancia pericolosamente vicino all’acqua. La rabbia dell’uomo la spinge a fare la vittima con Mahmut e Hasan Ali, che riesce comunque a convincerla a presenziare alla festa.

Sul fronte familiare arrivano poi le rivelazioni di Sedai su Cansu e Çagatay, che gettano Şahika ed Ender nel caos: le due donne scoprono che tra i due potrebbe esserci molto più di una semplice amicizia e decidono di indagare prima di agire. Nel frattempo anche Caner ed Emir vengono messi al corrente della situazione e si trovano davanti a un dilemma: dire la verità a Yildiz o proteggerla da una possibile delusione? Yildiz continua a fidarsi ciecamente del marito, ignara di tutto, mentre Emir fatica sempre di più a mantenere il segreto. Per domenica 18 le anticipazioni sono ancora in attesa di aggiornamenti.

Dove vedere Forbidden Fruit in streaming

Se non volete perdervi nemmeno una puntata, la soap è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita targata Mediaset. Per accedere vi basta creare un account: sono sufficienti i dati anagrafici e altre informazioni essenziali, che potete fornire anche attraverso un profilo social.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI