Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono stati ospitati nella puntata del 6 ottobre di Uomini e Donne. I due hanno raccontato i motivi della loro rottura scatenando l’immediata reazione degli opinionisti, che hanno sbottato contro la donna. Al Trono Classico, invece, Giorgia Angeloni ha mostrato dei dubbi verso il corteggiatore Lory.

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Scontro tra Elisabetta e Sebastiano a Uomini e Donne, lei formula accuse contro gli opinionisti

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il confronto/scontro tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. La prima a parlare è stata la donna, la quale ha mostrato un certo livore nel raccontare quanto accaduto tra di loro. Elisabetta ha detto di aver ospitato Sebastiano a casa sua questa estate, ma dopo poco sono nate delle forti incomprensioni. La donna lavorava tutta la giornata e, nel frattempo, lui si occupava della casa e della cucina. Con il passare del tempo questa situazione ha iniziato a pensare ad entrambi, tant’è che hanno avuto diverse discussioni, a seguito delle quali lei era solita anche mandarlo via di casa.

Sebastiano, dal canto suo, ha recriminato ad Elisabetta i suoi modi di fare troppo impertinente e arroganti. Gli opinionisti, soprattutto Tina Cipollari, si sono schierati dalla parte del cavaliere, riconoscendo nella Gigante tutti i difetti enunciati dall’uomo. Inoltre, Tina e Alessandra Mussolini si sono complimentate con l’uomo per essersi preso così cura della sua ex, senza ricevere nulla in cambio. Elisabetta si è difesa per quanto ha potuto ed ha accusato Sebastiano di aver approfittato della sua ospitalità facendosi pagare tutto. Anche Gemma Galgani è intervenuta accusando la donna di non aver mai provato sentimenti per Sebastiano, ma di aver semplicemente sfruttato la situazione per uscire pulita dal programma. Ad ogni modo, la storia tra i due si è conclusa verso fine giugno. Dopo quel momento, Sebastiano è sparito. Maria De Filippi, dunque, ha liquidato i due protagonisti invitandoli ad andare via.

Dopo poco, poi, Elisabetta è rientrata per accusare gli opinionisti di aver organizzato un complotto contro di lei per attaccarla e non permetterle di parlare e argomentare le sue ragioni. La donna, inoltre, ha accusato Sebastiano di aver contattato altre donne mentre era ancora con lei. Anche dinanzi queste insinuazioni, però, gli opinionisti non hanno cambiato opinione ed hanno continuato a ritenere che la colpa principale della rottura sia Elisabetta. Alla donna, dunque, non è rimasto da fare altro che uscire di scena.

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Giorgia Angeloni ha dei dubbi su Lory a UeD

Chiuso definitivamente questo capitolo, l’attenzione si è spostata sul Trono Classico di Uomini e Donne. Giorgia Angeloni è uscita in esterna con Lory. I due si sono trovati molto bene, ma in puntata la tronista ha sollevato dei dubbi. La ragazza si è detta scettica nei suoi riguardi in quanto lo vede troppo perfetto ed onesto, al punto da avere paura che il tutto sia troppo bello per essere vero. Nonostante tutto, però, la ragazza ha detto di voler continuare a conoscerlo e ci ha anche ballato insieme.

Al termine della puntata c’è stato uno scontro acceso tra Fabio e Gemma. Il cavaliere ha sbottato contro la dama accusandola di non essere realmente interessata a lui, al punto da maturare l’idea di interrompere la loro conoscenza. Gemma si è parecchio infastidita dicendo di non aspettarsi una simile decisione. In seguito, presa dalla rabbia, ha accusato l’uomo di averle mentito e di averla riempita solo di belle parole. Alla fine, poi, il cavaliere ha fatto un passo indietro invitando la donna a ballare.