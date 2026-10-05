La profiler più amata della televisione italiana torna con un nuovo caso da risolvere. Da lunedì 12 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1, arriva I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, terza stagione della serie interpretata da Elena Sofia Ricci e tratta dalla saga letteraria di Ilaria Tuti. Il primo episodio sarà disponibile in anteprima su RaiPlay già dal 10 ottobre.

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La nuova stagione tra Rai 1 e RaiPlay

Dopo Fiori sopra l’Inferno e Ninfa Dormiente, la fiction torna con otto episodi distribuiti in quattro prime serate, ciascuno della durata di circa 50 minuti. La serie è una coproduzione Rai Fiction-Publispei con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission, per la regia di Kiko Rosati, ed è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti pubblicato da Longanesi.

Quel romanzo è un tassello particolarmente caro alla protagonista: Elena Sofia Ricci ha più volte indicato Figlia della cenere come uno dei capitoli che desiderava maggiormente portare sullo schermo. La struttura narrativa resta fedele all’impianto delle stagioni precedenti, con un solo grande caso attorno a cui ruota l’intera vicenda, pur introducendo nuovi personaggi e nuovi assassini, una scelta che permette di analizzare con maggiore profondità le dinamiche psicologiche che accompagnano ogni sviluppo dell’indagine.

Un serial killer e i fantasmi del passato

Cinque mesi dopo l’indagine sulla Ninfa Dormiente, il commissario Teresa Battaglia riprende il lavoro sul campo affiancata dagli ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi. Tutto comincia con la scoperta del corpo senza vita di un anziano pensionato, rinvenuto sul greto di un torrente: sul cadavere si notano tracce di un accanimento feroce, con mutilazioni praticate dopo il decesso. Quando un secondo delitto presenta lo stesso identico modus operandi, Teresa Battaglia capisce di avere a che fare con un serial killer.

Le vittime, apparentemente senza nulla in comune, sembrano essere accomunate da segreti e colpe rimasti nascosti per anni. L’assassino segue un preciso codice morale e punisce persone che, nella sua mente, meritano una sorta di condanna. L’indagine porta così la profiler a scavare sempre più a fondo nel passato delle vittime, mentre in questura crescono le tensioni con Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile.

Il caso non è l’unico fantasma che Teresa deve affrontare: a Udine torna infatti Sebastiano, l’ex marito, insieme alla nuova compagna. L’uomo sostiene di essere vittima di minacce anonime e accusa proprio Teresa di esserne responsabile, riaprendo una ferita profonda nel passato della protagonista e intrecciando l’indagine criminale con una vicenda molto personale. Si aggiunge poi la malattia che continua a metterla alla prova, senza però scalfirne la determinazione.

Cast e nuovi ingressi

Nel cast torna Elena Sofia Ricci nel ruolo della protagonista. Al suo fianco ritroviamo Gianluca Gobbi nei panni di Giacomo Parisi e Giuseppe Spata in quelli di Massimo Marini. Completano il cast principale Fausto Maria Sciarappa, nuovamente Albert Lona, e Sara Drago, che interpreta Serena Giorgi, nuovo capo della Scientifica.

Tra i nuovi ingressi figurano Maurizio Donadoni nel ruolo di Sebastiano Corsi, l’ex marito di Teresa, e Massimo Poggio nei panni del giornalista d’inchiesta Mauro Degano. La serie è scritta da Mario Cristiani, head writer, insieme a Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio e Vittoria Benedetti, con la produzione di Rai Fiction e Publispei e Verdiana Bixio alla produzione.

Per chi non volesse aspettare la messa in onda, gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, con il primo capitolo accessibile in anteprima due giorni prima del debutto televisivo: un modo per immergersi subito nella nuova indagine di Teresa Battaglia e scoprire fin dalle prime battute dove porterà questo ennesimo, inquietante caso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI