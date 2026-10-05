Da oggi, lunedì 5 ottobre 2026, Marshals: A Yellowstone Story debutta con la sua seconda stagione su Paramount+ in Italia, con un episodio a settimana a poche ore dalla messa in onda americana. Il Montana torna così a fare da sfondo a una storia di giustizia e legami familiari, con Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes, alle prese con la sfida più dura della sua nuova vita da U.S. Marshal.

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Il ritorno di Kayce Dutton e la missione per Tate

Dopo gli eventi della prima stagione, il protagonista affronta una vicenda profondamente personale, il rapimento del figlio Tate. La ricerca del ragazzo lo costringe a rimettere in discussione il confine tra il dovere di U.S. Marshal e il bisogno di proteggere la propria famiglia, un equilibrio che si fa ogni volta più fragile, mentre continua a lavorare al fianco della sua squadra su nuovi casi e criminali nelle zone più impervie del Montana, dove le regole della giustizia si scontrano con la legge del territorio.

La sua doppia identità di cowboy e di ex Navy SEAL resta l’arma decisiva per muoversi in un ambiente ostile. La seconda stagione approfondisce anche il rapporto con i colleghi e il percorso del personaggio dopo le perdite che ne hanno segnato l’esistenza. La minaccia principale porta il nome di Tom Weaver, il facoltoso proprietario di ranch interpretato da Chris Mulkey, deciso a non rinunciare a East Camp. Dopo il rifiuto di Kayce, Weaver alza la posta arrivando a mettere in pericolo il futuro di Tate, che si trova in Texas proprio dove l’uomo aveva cercato di aiutarlo a superare i traumi legati al ranch: un intreccio che sposta l’azione lontano dal Montana senza perdere di vista la posta in gioco.

Cast, villain e nuovi innesti

Nel cast torna Luke Grimes nei panni di Kayce, affiancato da Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, Brecken Merrill, Mo Brings Plenty e Gil Birmingham. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, con Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Luke Grimes e Keith Cox tra gli executive producer; Spencer Hudnut è anche showrunner.

Tra le novità c’è il ritorno di un volto noto dell’universo di Yellowstone, Jimmy Hurdstrom, nuovamente interpretato da Jefferson White: una sorta di risarcimento per gli appassionati dopo la cancellazione dello spin-off dedicato al ranch 6666. Il teaser ha inoltre sciolto un mistero legato al finale della prima stagione, quando Andrea era stata mandata a Washington D.C. La ritroveremo ancora nella squadra, vista in uniforme, pronta a condividere la leadership con Cal, impegnato in una battaglia contro il cancro. Sul fronte di Broken Rock, Rainwater deve invece fare i conti con una nuova generazione decisa a ridisegnare il futuro della comunità.

Episodi, streaming e ascolti

Negli Stati Uniti la serie va in onda su CBS la domenica. Il primo episodio, intitolato All Hat No Cattle, è andato in scena domenica 4 ottobre 2026 alle 20:30 ET e 20:00 PT, con l’episodio successivo, End of Watch, atteso per domenica 11 ottobre. Il giorno seguente alla messa in onda la puntata è disponibile in streaming su Paramount+ anche per gli abbonati al piano Essential, mentre la programmazione italiana prende il via oggi e prosegue con cadenza settimanale sulla stessa piattaforma.

Sul numero di episodi le informazioni disponibili non concordano del tutto: una prima indicazione parlava di nove puntate, ma altre fonti riportano un’espansione fino a 18-20 episodi, in aumento rispetto ai 13 della prima stagione. Resta il peso che la serie ha acquisito nel settore televisivo: la prima stagione ha totalizzato 20,6 milioni di spettatori multipiattaforma nella settimana del debutto, con una media stagionale di 19,3 milioni su 35 giorni, chiudendo come serie numero uno del broadcast nella stagione 2025-26. Le riprese della seconda stagione sono iniziate l’8 giugno 2026 a Park City, Utah, e il risultato arriva ora anche sul piccolo schermo italiano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI