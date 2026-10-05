Il Wizarding World torna sul piccolo schermo prima del previsto. Mentre Warner Bros. prepara il debutto della nuova serie HBO di Harry Potter, un altro show ambientato nell’universo creato da J.K. Rowling ha già una data di ritorno fissata sul calendario: il 4 novembre 2026.

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Un torneo all-star tra le quattro case di Hogwarts

Si tratta di Harry Potter: Wizards of Baking, che approderà alla sua terza stagione su HBO Max e Food Network con una formula rinnovata. Alla conduzione ritroveremo James e Oliver Phelps, gli attori che hanno interpretato Fred e George Weasley nella saga cinematografica, affiancati da due nuovi “Ministers of Baking”, l’esperto di torte Duff Goldman e la pastry chef Sarah Mountain.

La vera novità riguarda il meccanismo della competizione, che diventa un torneo all-star: dodici concorrenti già apparsi nello show tornano per una seconda possibilità di vittoria, questa volta organizzati in squadre associate alle quattro case di Hogwarts, Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, chiamate a sfidarsi con creazioni ispirate al mondo di Harry Potter. Ogni episodio rende omaggio a un film della saga, in celebrazione dei 25 anni di magia cinematografica.

I due conduttori hanno anticipato una stagione ambiziosa. Oliver ha spiegato che i nuovi team all-star realizzeranno creazioni capaci di lasciare il pubblico «incantato», mentre James ha sottolineato come questa edizione permetta allo show di celebrare anche l’anniversario del primo film della saga.

La presenza dei due interpreti continua a rappresentare uno dei collegamenti più evidenti tra Wizards of Baking e i film di Harry Potter.

Il programma utilizza l’immaginario del Wizarding World per trasformare la tradizionale competizione culinaria in una serie di prove costruite intorno a Hogwarts, alle sue case e agli elementi più riconoscibili della saga, e questo legame resta il motore principale del suo fascino.

Dietro le quinte: budget ridotto e trasferimento in Canada

Il ritorno dello show comporta anche un cambiamento dietro la macchina da presa. Dopo aver girato le prime due stagioni nel Regno Unito, facendo ampio uso dei set originali di Harry Potter agli Warner Bros. Studios Leavesden e delle location del Warner Bros. Studio Tour London, la produzione si sposta in Canada per la terza stagione a seguito di un taglio del budget. Una scelta che ridisegna l’aspetto visivo del programma, chiamato ora a ricreare l’atmosfera della saga lontano dai luoghi che l’hanno resa riconoscibile.

Sul fronte produttivo, la terza stagione è realizzata da Warner Horizon Unscripted Television, con Dan Sacks e Bridgette Theriault come produttori esecutivi insieme a Yasmin Shackleton.

Ascolti in crescita e la nuova serie HBO all’orizzonte

Il ritorno dello show arriva in un momento importante per Warner Bros. e per il futuro del franchise, sulla scia di numeri incoraggianti. Nella sua seconda stagione, la serie ha registrato una crescita degli ascolti in prima serata anno su anno del 4% per gli adulti 25-54 anni e del 15% per gli adulti 25-34 anni, raggiungendo oltre 10 milioni di spettatori totali cross-platform tra lineare, HBO Max e Discovery+.

Il progetto centrale per il futuro del Wizarding World resta comunque la nuova serie HBO di Harry Potter, che ripartirà dai romanzi con un cast rinnovato guidato da Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Alastair Stout in quelli di Ron Weasley e Arabella Stanton come Hermione Granger. Prima che quella nuova versione della storia di Harry diventi il fulcro del Wizarding World televisivo, saranno James e Oliver Phelps a riportare Hogwarts sugli schermi: Harry Potter: Wizards of Baking 3 arriva mercoledì 4 novembre alle 20:00 ET/PT su HBO Max e Food Network, con dodici concorrenti pronti a contendersi il titolo attraverso le quattro case.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI