Il Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 5 ottobre 2026, con la settima puntata: una nuova diretta su Canale 5 che promette televoti, confronti accesi e qualche tensione di troppo tra le mura di Cinecittà.

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Cosa succede nella settima puntata

Si parte dalle 21:20 su Canale 5, con Ilary Blasi al timone e con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in postazione. Il primo verdetto della serata riguarda il televoto che deciderà il nome del concorrente destinato ad aggiungersi a Giancarlo Danto tra i candidati alla prossima eliminazione. Danto è già in bilico: nel televoto precedente ha raccolto meno preferenze di Alessandro Varsi ed è finito automaticamente nella lista dei possibili eliminati, un dettaglio che nei giorni scorsi era passato un po’ in secondo piano.

A contendersi la salvezza sono Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Chi tra loro otterrà il minor numero di voti affiancherà Danto nella corsa verso l’uscita dalla Casa.

Spazio poi alle dinamiche degli ultimi giorni, che non sono mancate. Il confronto tra Jonathan e Guendalina resta uno dei fili rossi della settimana, così come il ritorno in giardino di Marina La Rosa e Alex Belli, protagonisti di un faccia a faccia piuttosto teso durante l’ultima diretta. Al centro di tutto c’è ancora Valeria Marini, che ha minacciato di lasciare il gioco dopo essere stata esclusa dalla festa di compleanno di un coinquilino. La showgirl ha spiegato di non gradire l’idea di dover fare scelte che finiscono per mettere ai margini alcuni compagni di avventura, e il suo sfogo è arrivato fino al punto di dire che non si sta più divertendo e che vorrebbe tornare dalla madre.

Nell’ultima puntata si è parlato anche dei concorrenti più defilati, quelli che restano ai margini delle dinamiche: Giacomo, Alessandro Varsi e Andreas sono stati indicati tra i protagonisti meno coinvolti del gruppo. Proprio su Andreas si è concentrata una delle scene più tenere delle ultime ore, con l’ex vincitore di Amici che si è lasciato andare a qualche confidenza con Giulia e Marina. «Sei così favoloso. Sei di esempio per una marea di ragazzi che stanno lì fuori», gli ha detto la Provvedi, abbracciandolo. Non è escluso che la produzione decida di alleggerire il suo momento di abbattimento con una sorpresa: l’ingresso in Casa della compagna Veronica Peparini.

I sondaggi e chi rischia l’eliminazione

Se i sondaggi online hanno un valore indicativo, la classifica di gradimento vede in testa Federica Morello con il 31,34% delle preferenze, seguita da vicino da Marina La Rosa al 29,40%. Più staccata Guendalina, ferma al 25,53%, mentre l’ultima posizione spetta a Moreno Morello con appena il 13,73%. Se sarà davvero lui a dover affrontare il verdetto insieme a Giancarlo Danto si scoprirà solo durante la diretta, perché il televoto del pubblico resta l’unico giudice.

Anche la puntata precedente era partita con i toni accesi: si era cominciato con una discussione piuttosto vivace tra Guendalina Tavassi, Federica Morello e Jonathan Kashanian, con gli animi che si erano surriscaldati quando si era finiti a parlare della possibilità di un intervento chirurgico al naso per Federica. Il materiale per la serata non manca.

C’è però un avversario scomodo sul fronte degli ascolti: su Rai 1 la Nazionale italiana scende in campo contro la Turchia in Nations League, e Ilary Blasi si troverà ancora una volta a fronteggiare la concorrenza del calcio in prima serata.

Dove seguire il GF Vip in tv e streaming

Il reality di Canale 5 mantiene anche quest’anno il doppio appuntamento settimanale: dopo il via con le puntate del giovedì e del sabato, il programma va in onda il lunedì e il venerdì in prima serata. La Casa, però, non si spegne mai, e per chi vuole seguire i concorrenti h24 le possibilità sono diverse.

La diretta dalla Casa va in onda tutti i giorni alle 13:35 su Canale 5, mentre su Italia 1 gli appuntamenti sono alle 13 e alle 18:50. Su La5 (canale 30 del digitale terrestre) alle 12 c’è un collegamento con un riepilogo completo di quanto accaduto. Mediaset Extra (canale 55) propone il GF Vip Rewind alle 6 del mattino e i Live dalle 9 fino alle 0:15. Per chi preferisce il web, la diretta h24 è disponibile sul sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui profili social del programma, da Facebook a X, passando per Instagram e TikTok. Qualunque sia l’orario, un modo per restare aggiornati sulla Casa di Cinecittà c’è sempre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI