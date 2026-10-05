Dutton Ranch si prepara a cambiare pelle. Dopo il successo della prima stagione e il rinnovo già ottenuto, lo spinoff di Yellowstone con Kelly Reilly e Cole Hauser affronta una seconda stagione destinata a ridefinire gli equilibri interni e la guida creativa della serie.

La novità più rilevante riguarda chi condurrà lo show dietro le quinte. Benjamin Cavell sostituirà Chad Feehan come showrunner, subentrando al creatore della serie, che aveva lasciato il progetto già prima del debutto della prima stagione, in mezzo a voci di tensioni creative con le due star e con lo stesso Taylor Sheridan. I report del settore hanno collegato quell’uscita a conflitti durante la produzione e, più di recente, anche a preoccupazioni legate al modo in cui è stato utilizzato il personaggio interpretato da Ed Harris, Everett McKinney.

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Il curriculum di Benjamin Cavell

Il nuovo showrunner porta con sé un percorso solido e variegato. Cavell ha lavorato a tutte e sei le stagioni di Justified su FX, chiudendola come produttore esecutivo, e ha firmato anche SEAL Team. Nel suo percorso figurano inoltre la creazione della serie horror di MGM+ tratta da Stephen King The Institute e la co-creazione di The Stand per Paramount+. Ha lavorato anche come autore e co-produttore di Homeland e Sneaky Pete per Showtime e come consulting producer su Godfather of Harlem: un bagaglio che spazia dal drama procedurale al racconto seriale complesso, utile per una serie che deve consolidare la propria identità senza tradire l’eredità da cui nasce.

Taylor Sheridan entra nella writers’ room

Il secondo cambiamento riguarda il coinvolgimento di Taylor Sheridan. Nella prima stagione il creatore di Yellowstone aveva mantenuto essenzialmente un ruolo da produttore esecutivo, senza intervenire nella gestione creativa quotidiana dello show. Per la seconda stagione, invece, dovrebbe entrare nella writers’ room, partecipando in modo più diretto alla costruzione della storia e avvicinando potenzialmente Dutton Ranch alla serie madre.

Questo spostamento potrebbe incidere sulla caratterizzazione di Beth Dutton e Rip Wheeler, rappresentati nella prima stagione in maniera generalmente più tranquilla rispetto agli anni di Yellowstone, con temperamenti meno esplosivi rispetto a quelli che li avevano resi tra i volti più riconoscibili del franchise. Non è stato confermato che Sheridan e Cavell intendano modificare esplicitamente questa impostazione, ma il maggiore controllo creativo apre la possibilità di una seconda stagione più vicina al tono originale. Beth e Rip resteranno centrali, ma non saranno gli unici personaggi destinati a guadagnare spazio.

Everett McKinney ed Ed Harris sempre più protagonisti

Proprio su questo fronte arriva una delle indicazioni più interessanti: Kelly Reilly e Cole Hauser hanno anticipato che Everett McKinney, interpretato da Ed Harris, avrà un ruolo considerevolmente più importante nella seconda stagione. La serie potrebbe ampliare il proprio racconto, passando da una struttura concentrata sulla coppia protagonista a una storia costruita intorno a più personaggi.

Lo stesso Harris ha fornito un contesto prezioso: ha dichiarato di aver trovato la stagione finita piuttosto buona, pur avendo percepito il proprio personaggio come relativamente poco incisivo nella storia. Ha poi confermato di essere sotto contratto per due stagioni e di essere stato informato che Everett avrà molto più da fare nel prossimo capitolo, un dettaglio non banale se si considera quanto le preoccupazioni sull’uso del personaggio fossero circolate dietro le quinte.

Crossover, addii e orizzonte temporale

Sul fronte delle possibili contaminazioni tra le serie del franchise, Cole Hauser ha espresso interesse per un crossover tra Dutton Ranch e Marshals nella seconda stagione. Sappiamo invece già che Jai Courtney non tornerà, dopo la morte del suo personaggio Rob-Will nel finale della prima stagione.

Per quanto riguarda i tempi, la produzione di Dutton Ranch 2 dovrebbe iniziare nel 2027, con la possibilità che i nuovi episodi arrivino nello stesso anno. Al momento non esiste una data di uscita ufficiale. La seconda stagione avrà comunque il compito non tanto di ricostruire una serie in difficoltà, quanto di consolidarne l’identità e definire meglio il suo rapporto con l’eredità di Yellowstone: la prima stagione ha registrato il lancio più importante nella storia di Paramount+ come serie originale, con 12,9 milioni di visualizzazioni per i primi due episodi nei sette giorni successivi all’uscita. Con Marshals impegnato a sviluppare la storia di Kayce Dutton attraverso una struttura differente, Dutton Ranch resta lo spinoff che per personaggi, dinamiche familiari e impostazione può avvicinarsi maggiormente a una vera prosecuzione dello spirito della serie originale. Il ritorno diretto di Sheridan nel processo creativo potrebbe accentuare ulteriormente questa continuità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI