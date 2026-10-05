La nuova giuria di Ballando con le stelle è finita sotto la lente d’ingrandimento, e a raccontare cosa è successo dietro il bancone è uno dei protagonisti più chiacchierati del programma. Guillermo Mariotto ha svelato i retroscena della prima puntata, tra paure, consigli non richiesti e qualche frecciatina.

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Un debutto con il cuore in bocca

Ospite a La volta buona da Caterina Balivo, il giurato dello show di Rai1 ha ammesso che la tensione, sabato sera, si tagliava con il coltello. Complice il nuovo assetto del tavolo, con Alberto Matano e Barbara D’Urso al posto di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, la giuria si è trovata a fare i conti con un esordio che nessuno aveva ancora digerito.

“Eravamo tutti spaventati, io avevo il cuore in bocca. Sembrava stessimo per andare in onda per la prima volta”

ha raccontato lo stilista venezuelano, descrivendo una sorta di ansia da prestazione collettiva. Cambiare due nomi su quattro in un meccanismo rodato come quello di Ballando non è una passeggiata, e il pubblico a casa lo ha percepito fin dai primi minuti.

Il momento più divertente della chiacchierata è arrivato quando Mariotto ha commentato l’ingresso dei nuovi colleghi con una battuta spiazzante: “Devo dire la verità? Neanche me ne sono accorto”. Una frase che ha acceso subito la reazione di Caterina Balivo, pronta a rilanciare: “Detta così sembra una minaccia!”. La conduttrice ha poi punzecchiato lo stilista con un “Tu sei a Ballando e non capisci niente di ballo”, incassando una replica altrettanto ironica: “Rimangiati subito quello che hai detto”.

Matano e D’Urso, il consiglio: “vanno stanati”

Al di là delle battute, Mariotto ha voluto mandare un messaggio chiaro ai due nuovi giurati, invitandoli a trovare al più presto una loro identità dentro il programma. “Vanno stanati. Devono prendere posizione su quello che devono fare e su come devono farlo”, ha detto, aggiungendo che comprendere l’emozione del debutto è legittimo, ma che non si può indugiare troppo. “Capisco che è stata la prima volta. Non si può fare buonismo, altrimenti succedono altre dinamiche che potrebbero stravolgere la situazione”, ha spiegato, lasciando intendere qualche perplessità sul primo passo dei nuovi arrivati.

A commentare la nuova squadra ci ha pensato anche Giancarlo Magalli, ospite in studio, che ha detto di aver apprezzato il cambiamento pur con una precisazione che vale come un’etichetta: “Matano sembra Canino 2.0, e D’Urso sembra Lucarelli 2.0”. Un modo per dire che, almeno per ora, i sostituti sembrano muoversi sulle orme dei predecessori più che su un proprio stile personale.

Il caso Ornella Muti e i fischi in studio

La serata ha regalato anche il primo vero momento di attrito. Al termine dell’esibizione di Ornella Muti, in coppia con Pasquale La Rocca, Barbara D’Urso ha dichiarato di aver apprezzato il tango proposto, ma ha sottolineato di non aver percepito “passione”. Un giudizio che ha scatenato i fischi del pubblico presente in studio e che non è piaciuto granché a La Rocca, il quale ha replicato a muso duro: “La performance è arrivata allo studio, se a lei non è arrivato va bene così”.

Per entrambe le protagoniste si trattava di una prima volta in ruoli nuovi: D’Urso è arrivata al tavolo dei giudici dopo essere stata concorrente appena un anno fa, proprio al fianco di La Rocca, mentre Muti era al debutto assoluto come ballerina. Nonostante il commento, l’attrice ha potuto consolarsi con 40 punti in classifica e con i complimenti arrivati praticamente da tutto il resto del tavolo.

Sul confronto tra le due si è inserita anche Simona Ventura, che ha stuzzicato Barbara chiedendole se fosse un po’ “gelosetta”, con un chiaro riferimento al maestro con cui la conduttrice aveva ballato nella scorsa edizione. La replica di D’Urso è stata secca: “Poiché non sono venuta qui a fare le battutine e le cosine e a parlare dei retroscena, non capisco proprio di cosa dovrei essere gelosa. Io sono qui a giudicare quello che vedo”.

A gettare un po’ di pepe sulla vicenda ci ha pensato anche Rossella Erra, secondo cui tra Ornella Muti e Barbara D’Urso in passato ci sarebbe stata “un’incomprensione”, senza però entrare nei dettagli del precedente. Un accenno che basta a far girare la fantasia, ma che per ora resta avvolto nel mistero.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI