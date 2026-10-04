Dal 5 al 9 ottobre a Bichlheim si susseguono tensioni familiari, confessioni attese e riavvicinamenti inaspettati. Tra l’arrivo dell’autunno e nuove sfide personali, i protagonisti di Tempesta d’Amore devono fare i conti con sentimenti contrastanti e scelte difficili. Ecco cosa succede nelle nuove puntate, in onda su Rete 4 alle 10:45.

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Leo tra calcio, segreti e incomprensioni

Werner deve accompagnare Pachmayer a una partita della squadra di Bichlheim e, per non sfigurare, chiede aiuto a Leo per fingersi un esperto di calcio. La passione del ragazzo per questo sport si manifesta però immediatamente, riaccendendo i sospetti di Vincent, che si domanda come mai abbia deciso di smettere di giocare. Katja, dal canto suo, si accorge che tra i due c’è qualcosa che non funziona e cerca di mediare, ma il tentativo di riappacificazione finisce per scatenare l’ennesima discussione.

La situazione precipita quando Leo, dopo essersi aperto con la madre, si sente tradito: certo che sia stata Katja a coinvolgere Werner, la accusa di aver orchestrato tutto alle sue spalle. Il giovane rifiuta con durezza la proposta di fare il portiere per la squadra di Bichlheim, nonostante il sollievo provato per la reazione affettuosa di Katja alla confessione della sua omosessualità. Vincent, intanto, continua a non immaginare un futuro in cui possano vivere tutti e tre insieme, ma durante una gita in bicicletta con Katja trova finalmente il coraggio di confessarle ciò che lo preoccupa davvero. La mediazione della donna, però, non basta a ricucire lo strappo: le scuse poco sincere di Leo provocano un nuovo scontro, e la situazione resta in stallo. Venerdì Leo chiede a Werner un lavoro al centro fitness e l’uomo convince Christoph ad assumerlo come tirocinante, pretendendo in cambio che il ragazzo faccia un provino da portiere.

Fanny e Kilian, un amore da nascondere

Lale si rende conto che Fanny continua a negare i propri sentimenti per Kilian e, sperando di trattenerlo a Bichlheim, propone a Christoph di assumerlo come nuovo chef del Fürstenhof. Dopo una notte romantica trascorsa insieme nella baita, i due sentono subito la mancanza l’uno dell’altra e si incontrano di nascosto nella serra. Kilian rifiuta una telefonata potenzialmente compromettente pur di non rovinare il momento di felicità, ma resta da capire quanto a lungo potranno mantenere segreta la loro relazione. Fanny, dal canto suo, si convince che l’amore possa superare ogni ostacolo e trova conforto chiacchierando con Yannik, che sta vivendo una situazione sentimentale simile alla sua.

La puntata di giovedì riserva spazio anche a un’altra vicenda: Lale capisce di essere stata ingiusta con Fritz e, grazie all’intervento di Christoph, decide di scusarsi. Il concierge accetta le scuse e le suggerisce un modo per rispondere ai commenti negativi ricevuti online.

Michael saluta Bichlheim, Erik e le avventure in campeggio

Michael, prossimo alla partenza per il Brasile, distribuisce con un pizzico di malinconia alcuni dei suoi oggetti agli amici e sceglie di passare più tempo con le persone a lui care. Propone così a Erik un’ultima avventura insieme: un’escursione con campeggio che ben presto si trasforma in qualcosa di molto più movimentato del previsto. Durante la notte, i due credono che un orso stia per assalire la tenda, ma al rientro Vincent rivela che l’animale era soltanto un procione, smontando con ironia i racconti entusiasti di Erik.

L’esperienza condivisa fa comunque capire a Erik quanto tenga all’amicizia con Michael, e questo lo spinge a volergli fare un regalo speciale: nella ricerca dell’idea perfetta finisce per coinvolgere suo malgrado anche Yvonne. Al rientro dal campeggio, l’allegria smorza le tensioni tra i coniugi Klee e Erik promette alla moglie di non prendere più iniziative contro Fritz, per non riaprire il conflitto.

Nel frattempo, in casa di Greta e Miro l’atmosfera è tutt’altro che rilassata: l’uomo si impegna a completare la lunga lista di preparativi stilata dalla compagna per la loro futura casa, ma alcune sue superstizioni lo portano a rimandare diverse incombenze, finendo per irritarla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI