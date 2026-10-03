Silvia Toffanin raddoppia l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5: Verissimo torna con due puntate, in onda sabato 3 e domenica 4 ottobre. Nel salotto si alterneranno interviste ritratto, storie personali e un caso di cronaca che torna al centro dell’attenzione.

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Gli ospiti di sabato 3 ottobre

La puntata di sabato porta a Verissimo, per la prima volta, Milo Infante, volto di Retequattro dove conduce Ore 11 e Verità nascoste: un’intervista ritratto ne ripercorrerà la carriera e il percorso umano. Subito dopo, toccherà a Simone Annicchiarico riavvolgere il nastro della propria storia a seguito della squalifica dal Grande Fratello Vip, tra gli episodi che lo hanno portato lontano dalla casa più spiata d’Italia e il modo in cui ha scelto di reagire.

Spazio poi alla famiglia con Anna Tatangelo, diventata di nuovo mamma da qualche mese della piccola Beatrice: la cantante presenterà al pubblico il primogenito Andrea. In studio arriveranno anche Soraya Sabetta, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, pronta a parlare della sua storia d’amore con Cristian, e Berk Oktay, l’attore turco che interpreta il personaggio di Çağatay nella serie di Canale 5 Forbidden Fruit.

Domenica, il caso Garlasco e i grandi ritorni

La puntata di domenica si apre con uno dei momenti più attesi del fine settimana, legato al caso Garlasco. Dopo la chiusura, nei giorni scorsi, delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono proprio il salotto di Verissimo per parlare, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin.

Sul fronte dello spettacolo arriva Michelle Hunziker, attesa su Canale 5 con la nuova edizione di Zelig, un ritorno che promette di riportare sul piccolo schermo il ritmo e l’ironia che il pubblico le riconosce da anni. Tra vita professionale e vita privata si racconteranno anche Filippo Bisciglia, da più di un decennio al timone di Temptation Island, e Sonia Bruganelli, che tornerà a mettersi in gioco davanti alle telecamere senza filtri.

Chiude il cerchio Licia Colò, che oltre a parlare del proprio percorso risponderà anche agli attacchi ricevuti via social durante l’estate, in un confronto diretto che permette di capire come l’ex conduttrice di Linea blu ha vissuto le critiche e in che modo ha scelto di replicare. Due pomeriggi, dunque, con un programma fitto di nomi e di temi, dalla cronaca alla musica, dalla televisione alla fiction, con la formula ormai collaudata del racconto in studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI