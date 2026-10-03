Palazzo Palladini si prepara a una settimana di decisioni pesanti: le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026 su Rai 3, alle 20.50, portano colpi di scena a raffica e almeno un paio di scelte destinate a cambiare gli equilibri della trentunesima stagione.

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Michele lascia la radio, svolta per Micaela e Samuel

Michele sceglie di lasciare Radio Golfo 99, chiudendo un capitolo importante della propria carriera. Nelle puntate lo vedremo affrontare l’ultimo giorno in radio dopo le dimissioni, un momento carico di tensione che lo porterà a confrontarsi con Micaela. Da questo colloquio nascerà una scelta inaspettata da parte della donna, che travolgerà anche Samuel: quest’ultimo deciderà improvvisamente di seguirla in Grecia. Una partenza che apre scenari nuovi e che fa capire quanto la scelta professionale di Michele pesi sull’equilibrio di chi gli sta accanto.

Damiano in crisi e la bella notizia di Giulia e Luca

Un momento complicato tocca anche a Damiano, visibilmente tormentato. Rosa comincia a intuire che dietro il suo comportamento si nasconde qualcosa di più profondo e, dalle anticipazioni, emerge che il poliziotto è salvo ma dovrà affrontare una fase difficile. Su un fronte più sereno, Giulia si prepara a comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che la riguarda insieme a Luca. I problemi di lui sono ormai diventati una realtà quotidiana con cui convivere, ma dopo aver dissipato gli ultimi dubbi i due sembrano pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita insieme. Riusciranno a lasciarsi alle spalle le incertezze?

Raffaele, Renato e gli altri intrecci di Palazzo Palladini

Non mancheranno i guai per Raffaele, che farebbe bene a ricordare il proverbio secondo cui chi è causa del suo mal pianga se stesso, soprattutto quando si lascia andare alle sue provocazioni nei confronti di Renato. A complicare ulteriormente i piani di quest’ultimo ci penserà la sua auto, portata via dal carro attrezzi: senza la possibilità di utilizzare la propria vettura, Renato coinvolgerà Raffaele in una corsa contro il tempo. Le intemperanze di Renato nel suo ruolo di amministratore spingono poi Raffaele a cercare la complicità di Ornella per arginare lo strabordante cognato.

Sul fronte opposto, Gianluca continua a vivere un periodo particolarmente buio e Alberto non sembra intenzionato ad arrendersi: la sua ostinazione, insieme alle sincere dimostrazioni di affetto di Luca e Federico, riuscirà finalmente a raggiungerlo? Intanto Scala riceverà da Ferri una promozione inaspettata, mentre Clara appare molto incerta sul futuro del suo matrimonio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI