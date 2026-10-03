Il sabato sera di Canale 5 torna a riempirsi di spettacolo: Tu Si Que Vales riaccende i riflettori con la nuova edizione dello show. Questa sera, sabato 3 ottobre, si ricomincia con numeri artistici, emozioni e qualche sorpresa in più.

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Canalis, Sakara e Castrogiovanni alla conduzione

Alla conduzione ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, che accompagnano il pubblico attraverso le esibizioni di performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età, tra acrobazie, musica e momenti di pura adrenalina.

In giuria è confermata la squadra formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. A completare il quadro c’è Sabrina Ferilli, che rappresenta il giudizio del popolo con la sua ironia inconfondibile: quattro giudici più una voce popolare, un equilibrio che promette scintille quando i giudizi si dividono.

Il meccanismo resta quello che ha fatto la fortuna del format: ogni concorrente ha una sola occasione per conquistare il palco e il consenso della giuria e del pubblico. Non mancheranno le incursioni dell’inarrestabile e irriverente Giovannino, che irrompe sul palco per corteggiare la sua “amata” Sabrina Ferilli, tra risate in studio e a casa.

Belen Rodríguez e la sfida di lipsync

Il ritorno più atteso è però quello di Belen Rodríguez, che torna a Tu Si Que Vales in un ruolo speciale e inedito: giurata della sfida di lipsync. In questa prova sono gli stessi giudici a mettersi in gioco, interpretando grandi hit della storia della musica insieme a cinque incredibili superstar. Un momento che ribalta i ruoli e permette di vedere i giurati sotto una luce diversa, lontano dal bancone e più vicini al palco.

Il talent show offre momenti di intense emozioni, raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti.

Lo show del sabato sera non è soltanto divertimento. Le storie dei concorrenti spesso toccano temi profondi, raccontati con delicatezza, e lasciano il segno ben oltre la fine della puntata. È quel mix tra leggerezza e commozione che ha reso il programma un appuntamento fisso per le famiglie italiane.

Dove e quando seguirlo

L’appuntamento è il sabato sera su Canale 5 a partire dalle 21:25. Per sintonizzarsi basta il quinto canale del digitale terrestre oppure il 105 di Sky. Chi preferisce la visione on demand può trovare il programma anche su Mediaset Infinity, la piattaforma online che consente di guardare i programmi da PC, smartphone o tablet, recuperando le puntate perse o rivedendo i momenti più belli.

Le registrazioni si svolgono presso lo studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma, con la scelta dei finalisti che si giocano la vittoria nell’ultima puntata in diretta: un percorso lungo mesi, che porta sul palco i migliori artisti selezionati e si chiude con il verdetto finale davanti al pubblico.