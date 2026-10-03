Venerdì 2 ottobre 2026 Ilary Blasi ha condotto la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5, tra faccia a faccia infuocati, sorprese in giardino e un televoto che ha già delineato il primo nome a rischio eliminazione.

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Scontri, lacrime e sorprese nella casa

La serata si apre con l’ingresso di Ilary Blasi, che saluta il pubblico in studio e raggiunge le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, prima di collegarsi con la casa. Gli animi si accendono sin dalle prime battute: Guendalina Tavassi finisce al centro della scena per uno scontro con Federica Morello, nato da una questione di rinoplastica. Guendalina è convinta che la concorrente si sia rifatta il naso, Federica continua a negarlo, e il tema della chirurgia estetica trasforma il confronto in una lite vera e propria. Poco dopo è ancora Guendalina a discutere, questa volta con Jonathan, e anche durante una prova di nuoto sincronizzato Federica torna al centro delle discussioni.

Il clima cambia poi con il momento dell’emozione: una sorpresa dedicata a Guendalina, che nel giardino della Casa riabbraccia la figlia Chloe nel giorno del suo tredicesimo compleanno. Spazio anche a Carmen Di Pietro, che confessa il sogno di diventare maestra di scuola elementare e viene messa alla prova da Ilary Blasi, chiamata a riassumere I Promessi Sposi. Al centro della puntata c’è anche Piera Meloni, per la sua crisi sentimentale con Gian Marco: dopo aver ammesso nei giorni scorsi di voler lasciare il fidanzato perché attratta da Roncaccia, riceve una lettera da lui, e nel corso della serata si capisce quale decisione ha preso. La puntata è andata in onda alle 21:20 su Canale 5 ed è disponibile in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity.

Nomination e televoto: chi rischia l’eliminazione

La parte più attesa della serata è quella dei verdetti. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Marina La Rosa, Alex Belli, Giancarlo Danto e Varsi. Il concorrente meno votato, e quindi primo candidato alla prossima eliminazione, è Giancarlo Danto. Il percorso di Danto, entrato nella Casa come amico e confidente di Valeria Marini, non ha convinto i compagni d’avventura, che gli hanno riservato cinque nomination: un dato che pesa e che spiega il risultato del televoto. Marina La Rosa è la prima a salvarsi tra i nominati, seguita subito dopo da Alex Belli.

La puntata ha riservato spazio anche alle nomination, con i concorrenti chiamati a esprimere il proprio voto nel segreto del confessionale o palesemente. Restano immuni Megan, Jonathan e Giulia, mentre i più votati della casa sono Federica, Guendalina, Marina e Moreno. Tocca ancora una volta al pubblico decidere chi salvare tra loro quattro: il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione, un verdetto che peserà non poco sugli equilibri della Casa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI