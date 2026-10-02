Domenica 4 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5, torna Racconto di una notte, la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano con colpi di scena sempre più intensi. Nel nuovo episodio gli equilibri familiari si spezzano e verità scomode vengono a galla, tra lutti, crisi matrimoniali e segreti sepolti: gli eventi che stanno per accadere cambieranno il destino dei protagonisti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Cosa aspettarsi dalla puntata di domenica 4 ottobre

Dopo l’appuntamento di giovedì 1 ottobre, la serie torna nella sua collocazione domenicale in prima serata, come indicato anche da Mediaset Infinity, che presenta Racconto di una notte come appuntamento fisso della domenica. La puntata porta sul piccolo schermo il titolo originale turco Bir Gece Masalı, con Burak Deniz nei panni di Mahir e Burcu Yazgı Coşkun in quelli di Canfeza. La produzione, firmata Mediaset, continua a intrecciare drammi familiari e passioni tormentate: gli episodi conclusivi della stagione si preannunciano ricchi di svolte decisive.

La morte di Sevde e le tensioni familiari

Il cuore dell’episodio batte attorno alla sconvolgente notizia della morte di Sevde, che getta nell’abisso l’intera famiglia Yilmaz. Ferman, già provato dalla scomparsa della donna, cerca di rassicurare il padre Asaf dicendogli che probabilmente Sevde se n’è andata dopo la richiesta di divorzio, ma la reazione di Asaf è furiosa. La tensione esplode definitivamente durante il funerale, quando Ferman viene colto da una crisi isterica e minaccia di spararsi con la pistola di Mahir. Solo l’intervento tempestivo di quest’ultimo riesce a fermarlo.

Nel frattempo Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde, un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di inquietudine alla vicenda. Gülizar è addolorata e Kursat tenta di consolarla, ma l’arrivo di Ferman in casa riaccende le tensioni quando dichiara di voler sposare Efsane, scatenando l’ira e lo sdegno di Ezra. Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza: una verità che Kursat ignorava e che crea una frattura profonda con Gülizar, presente al momento dei fatti.

Canfeza e Mahir: crisi, segreti e una gravidanza in arrivo

La relazione tra Canfeza e Mahir è ormai appesa a un filo. I due hanno l’ennesima discussione, durante la quale lui le rimprovera di pensare più ai problemi del padre che ai suoi, e la crisi matrimoniale si aggrava a causa delle continue intromissioni familiari. Mahir scopre che Canfeza non vuole accogliere la suocera in casa e ne resta molto ferito, mentre Ozan propone a Canfeza di lavorare con lui, usando la sorella per vendicarsi del padre Kursat.

Quando Mahir rientra e trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e caccia il ragazzo in malo modo, scatenando una violenta discussione. Dopo due giorni senza notizie, Canfeza tenta un riavvicinamento e riesce a farlo tornare a casa. Sul fronte dei segreti, Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e vi trova del denaro e una lettera piena di enigmi, oltre a scoprire che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Intanto Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat, e Ozan organizza un evento per la sua azienda chiedendo a Kursat di partecipare senza Gülizar, per evitare nuovi scontri con sua madre. E c’è una notizia che nessuno si aspetta: negli episodi conclusivi Canfeza scoprirà di essere incinta di Mahir, proprio mentre le tensioni continuano ad aumentare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI