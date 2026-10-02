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La terza stagione di Landman è finalmente entrata in produzione a Fort Worth, in Texas. Con l’avvio dei lavori arriva anche una raffica di novità sul cast: quattro attori salgono di grado e diventano series regular nel dramma sul petrolio firmato Taylor Sheridan.

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Quattro promozioni e un volto nuovo

Nel cast fisso della Stagione 3 troveremo stabilmente Colm Feore, Mustafa Speaks, Bobbi Salvor Menuez e Francesca Xuereb, ciascuno con un ruolo ben definito all’interno della trama. Feore interpreta Nathan, Mustafa Speaks veste i panni di Boss, Bobbi Salvor Menuez è Paigyn mentre Francesca Xuereb dà il volto a Cheyenne.

A loro si aggiunge Michael Kelly, la cui presenza era già stata annunciata in precedenza. La star di Lioness interpreterà William Crockett, descritto come il leader della più grande società di gestione petrolifera al mondo, un uomo da cui, per usare le parole circolate nelle settimane scorse, “tutto trasuda efficienza e denaro”. Una figura che in un universo fatto di roughnecks e miliardari wildcat si fa notare.

Queste promozioni sono la diretta conseguenza di quanto visto nel finale della Stagione 2. Cami Miller, interpretata da Demi Moore, ha licenziato Tommy Norris (Billy Bob Thornton), rimescolando completamente gli equilibri interni alla M-Tex Oil. Da quel terremoto nascono i nuovi assetti: Nathan, ex avvocato della compagnia, ne è diventato il tesoriere; Rebecca (Kayla Wallace) ha preso il posto di chief operating officer; Dale (James Jordan) è ora a capo dell’esplorazione, mentre Boss (Speaks) guida il crew dei roughnecks. Ruoli che nella Stagione 3 peseranno.

Riprese in ritardo e un’attesa che si allunga

La partenza della produzione era attesa per maggio, ma è stata rinviata più volte prima che le riprese prendessero effettivamente il via, a causa di un cambiamento nel programma di produzione che ha spostato in avanti l’intero cronoprogramma. Le conseguenze si fanno sentire: la Stagione 3 è attesa nel 2027, un rinvio che allunga parecchio la distanza dal capitolo precedente.

C’è però un dettaglio che racconta quanto la serie sia diventata centrale per Paramount+: prima che la terza stagione venisse ufficialmente posticipata al 2027, era stato annunciato che la maggior parte degli attori del cast di ritorno avrebbe ricevuto un aumento di stipendio, segnale della fiducia riposta nel progetto.

Un debutto da record che ha spinto il rinnovo

Il via libera alla terza stagione non è arrivato dal nulla. La Stagione 2 ha messo a segno un risultato notevole in termini di visualizzazioni: il debutto ha totalizzato 9,2 milioni di streaming nei primi due giorni, con un incremento del 262% rispetto all’esordio della Stagione 1. Si tratta del più grande debutto per qualsiasi originale Paramount+, un traguardo che spiega perché la rete abbia voluto blindare la serie e il suo cast.

Per chi segue la produzione di Sheridan il contesto è ormai familiare. Landman è ambientata nelle città in piena espansione del West Texas e racconta una moderna caccia alla fortuna tra roughnecks e miliardari wildcat, alimentando un boom petrolifero capace di rimodellare clima, economia e geopolitica. Nella Stagione 2, mentre il petrolio risale dalle viscere della terra, salgono anche i segreti, e il punto di rottura di Tommy Norris potrebbe essere più vicino di quanto immagini. Tra la pressione crescente della M-Tex Oil, le mosse di Cami Miller e l’ombra dei suoi familiari, sopravvivere nel West Texas è questione di brutalità pura. E prima o poi qualcosa deve cedere.

I dettagli della trama della Stagione 3 non sono ancora stati rivelati. Quello che sappiamo è che accanto a Thornton e Demi Moore ritroveremo Andy Garcia, Ali Larter e Sam Elliott, insieme a Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie e James Jordan.

Sul fronte produttivo, Landman è executive produced da Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Billy Bob Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay. Alla lista si aggiungono Dan Friedkin e Jason Hoch per Imperative Entertainment, oltre a J.K. Nickell e Megan Creydt per Texas Monthly. La serie è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, la società dello stesso Sheridan.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI