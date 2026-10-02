Giovedì 8 ottobre torna su Rai1 il secondo appuntamento con Doc – Nelle tue mani 4: due nuovi episodi in cui Luca Argentero veste ancora i panni di Andrea Fanti, tra i corridoi del Policlinico Ambrosiano e un conflitto interno che si fa sempre più acceso. La doppia programmazione accompagna la serata a partire dalle 21:30.

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Dove eravamo rimasti

Ne è passato di tempo da quel colpo di pistola che ha mandato in frantumi la mente del primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Nello smarrimento di 12 anni perduti nel nulla, Andrea ha ricostruito se stesso fino a ritrovare una versione nuova di sé, forte e sorprendente. Le difficoltà, però, non sono finite: nella quarta stagione Doc ha scelto di stare vicino all’ex moglie Agnese, affetta da mesotelioma, e nella serie è ormai passato un anno da quella decisione. È da qui che riparte la narrazione, tra temi di stretta attualità e misteri da risolvere.

La quarta stagione si compone di sedici episodi, suddivisi in otto prime serate e trasmessi ogni giovedì a partire dal 1° ottobre 2026. La seconda puntata va in onda giovedì 8 ottobre alle 21:30 su Rai1, subito dopo Affari Tuoi.

Cosa succede negli episodi 3 e 4

Nel terzo episodio, intitolato Coordinazione, le nuove rivelazioni su Campigli riaccendono l’ostilità di Andrea. A pagarne il conto, però, potrebbe essere Giulia che, per colpa del comportamento di Doc, rischia di veder sfumare un progetto a cui ha lavorato a lungo. Nel frattempo Riccardo viene coinvolto dalla Dirigenza in una campagna a favore del Servizio Sanitario Nazionale, ma la nuova fama lo mette in difficoltà sul caso di un paziente che lavorava come vigile del fuoco: un intreccio che mette alla prova il suo equilibrio professionale e personale.

Il quarto episodio, Maledetto lunedì, sposta invece l’attenzione sull’indagine, che tiene Giulia e Campigli sempre più lontani dal Policlinico mentre Damiano soffre la loro vicinanza. Doc sfrutta il momento per riportare il reparto all’organizzazione di un tempo, disponendo nuovi ricoveri. La squadra cerca come può di gestire il carico di lavoro, ma la pressione dovuta a questi cambiamenti rischia di generare tensioni e malcontento. A pagarne il prezzo potrebbe essere proprio Martina, costretta a fare i conti con una situazione che non ha scelto.

Lo scontro tra Doc e Campigli e il cast al completo

Nei due nuovi episodi il conflitto che attraversa tutta la quarta stagione diventa sempre più netto. Da una parte c’è Doc, convinto che un ospedale non possa essere amministrato come un’azienda; dall’altra Campigli, il direttore sanitario chiamato a salvare i conti dell’Ambrosiano. In mezzo c’è Giulia, che conosce bene le ragioni di Andrea ma deve fare i conti con responsabilità che prima non aveva, e che ora la portano a trascorrere molto più tempo fuori dal reparto di quanto avrebbe mai immaginato.

Nel cast della serie tornano Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Marco Rossetti e Sara Lazzaro, un gruppo ormai collaudato e capace di reggere sia i momenti più drammatici sia le scene più leggere della narrazione. L’appuntamento con i due episodi è fissato per giovedì 8 ottobre alle 21:30 su Rai1, con la storia che continua a muoversi tra le esigenze della sanità pubblica, i rapporti personali dei protagonisti e i casi clinici che ogni settimana arrivano sulle loro scrivanie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI