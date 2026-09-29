Ridley Scott sta vivendo un momento a due velocità: da una parte il passo falso al botteghino di The Dog Stars, dall’altra il futuro luminoso di Alien: Earth, che si prepara alla seconda stagione con un innesto di peso dietro la macchina da presa.

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Il momento complicato di The Dog Stars

The Dog Stars è ancora in sala in alcune regioni internazionali, ma i numeri non sorridono. Il thriller post-apocalittico ha incassato 39 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione compreso tra i 70 e i 110 milioni, con recensioni contrastanti da parte della critica: non esattamente il ritorno che ci si aspettava da un regista del calibro di Scott.

Il film, scritto da Mark L. Smith e Christopher Wilkinson e basato sull’omonimo romanzo di Peter Heller, segue un gruppo di sopravvissuti a una pandemia influenzale globale nelle zone rurali del Colorado. Nel cast figurano Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney e Benedict Wong. La prima mondiale si è tenuta il 20 agosto 2026 all’Odeon Luxe Leicester Square di Londra, prima dell’uscita nelle sale statunitensi e britanniche del 28 agosto. La durata è di 118 minuti.

Il ruolo principale era originariamente destinato a Paul Mescal, che aveva già lavorato con Scott nel sequel di Gladiator, ma l’attore ha abbandonato il progetto all’inizio del 2025 citando conflitti di programmazione legati ai biopic sui Beatles di Sam Mendes. The Dog Stars rappresenta comunque il primo film di Scott dopo Gladiator II del 2024 e segna il suo ritorno alla 20th Century Studios, dopo che il biopic sui Bee Gees per Paramount Pictures era stato messo in pausa quando lo stesso regista dichiarò che lo studio aveva cambiato le regole del gioco.

Alien: Earth, Ed Moore dirigerà il finale della stagione 2

Se il cinema non sta regalando soddisfazioni, la televisione va meglio. Alien: Earth, creata da Noah Hawley, si prepara al ritorno e ha appena aggiunto un volto significativo al team. Ed Moore, già direttore della fotografia di serie come Silo e Hijack per Apple TV+, entra ufficialmente nel ruolo di regista proprio per il finale della seconda stagione: si tratta del suo debutto alla regia.

Moore ha annunciato la notizia su Instagram, condividendo una foto del ciak dell’episodio finale in cui compaiono il suo nome e il suo ruolo. Nel post ha scritto:

“One small move on the slate and one giant leap in DGA membership. I cannot quite believe I can tell you I’m directing the finale episode of Alien: Earth season two.”

Il curriculum da direttore della fotografia include anche Doctor Who, Shetland, Vera, Britannia e This Way Up: un professionista con un’esperienza solida alle spalle. Dal medesimo backstage è emerso anche il nome di un altro nuovo regista per la stagione, Alex Garcia Lopez, argentino, già dietro la macchina da presa per episodi di Luke Cage, Cloak & Dagger, Daredevil, The Punisher e The Acolyte. Le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate a Londra, e il post di Moore lascia intendere che il lavoro sull’episodio finale sia attivo, anche se questo non prova che l’intera stagione abbia completato le riprese.

Sul fronte del cast, i nuovi ingressi sono Tracey Ullman, Sam Spruell, Jerome Flynn e Peter Dinklage. Spruell e Hawley si erano già incrociati su Fargo, mentre Flynn e Dinklage si ritrovano dopo la lunga esperienza condivisa su Game of Thrones.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La prima stagione di Alien: Earth è andata in onda su FX e FX on Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale dal 12 agosto 2025, chiudendosi dopo otto episodi il 23 settembre. I numeri parlano chiaro: 9,2 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi sei giorni di streaming e un 94% su Rotten Tomatoes. Il rinnovo è arrivato a novembre 2025, in concomitanza con la firma di Noah Hawley di un accordo globale con FX e Disney Entertainment Television, che ha reso la seconda stagione praticamente una formalità.

Non sono state diffuse molte informazioni sulla trama del ritorno, ma è ragionevole aspettarsi che la serie riprenda da dove si erano interrotti gli eventi intensi del finale della prima stagione. Nel corso dell’anno, la star Babou Ceesay, che interpreta Kumi Morrow, ha accennato a un “elemento più familiare” nella nuova annata, senza però promettere che tutti i conflitti verranno risolti.

“We’re gonna go big, yeah, yes. And I think there’s going to be more of a family element to it. Now, whenever people hear the word family, maybe they’ll interpret it as something benign and peaceful. It’s not in that sense.”

La produzione era inizialmente prevista tra la metà del 2026 e l’inizio del 2027, quindi l’avvio effettivo delle riprese a Londra rappresenta un passo avanti rispetto alle attese. Al momento FX non ha annunciato una data di uscita per la seconda stagione, e le previsioni più ottimistiche parlano di un ritorno nella seconda metà del 2027. Nel frattempo, la prima stagione resta disponibile per chi volesse recuperarla prima del debutto del nuovo ciclo di episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI