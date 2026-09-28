Le anticipazioni della settimana che va dal 28 settembre al 2 ottobre di Uomini e Donne rivelano la presenza di grandi colpi di scena e momenti degni di nota. Ci sarà una quasi rissa tra due esponenti del parterre, poi ci sarà il ritorno di Agnese De Pasquale, che annuncerà la rottura con Roberto Priolo e non solo. Ci saranno confronti accesi, decisioni e nuove conoscenze.

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Spoiler UeD al 2 ottobre: quasi rissa tra Gloria e Antonio, la fine tra Agnese e Roberto

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda durante questa settimana ci sarà uno scontro molto acceso tra Antonio Marino e Gloria Nicoletti. I due arriveranno quasi faccia a faccia, richiedendo l’intervento dei presenti per rimediare alla situazione. Nello specifico, Alessandra Mussolini si schiererà dalla parte di Gloria istigandola ad andare contro Antonio. Gli animi diventeranno così concitati che Maria De Filippi prenderà la situazione in mano ponendo fine allo scontro. Successivamente, poi, Paola chiederà ad Antonio di scusarsi sia con Alessandra sia con Gloria per i modi utilizzati. Lui lo farà e ribadirà di voler uscire da programma insieme alla Fatuzzo, ma lei sarà sempre titubante. Maria, allora, spronerà Antonio ad impegnarsi di più. Con il passare del tempo, Paola si ammorbidirà un po’ arrivando a prendere in considerazione l’ipotesi di uscire con Antonio, ma al momento non si verificherà.

In studio, poi, tornerà Agnese De Pasquale, che annuncerà la rottura con Roberto Priolo. L’uomo non si presenterà e la conduttrice leggerà una lettera scritta da lui. La donna apparirà amareggiata, ma confesserà di aver capito che Roberto non sia l’uomo che credeva fosse. Nel corso delle puntate, poi, ci sarà anche il ritorno del cavaliere, e i due daranno luogo ad uno scontro molto acceso durante il quale rivangheranno cose inerenti la loro reazione e la loro ultima vacanza. Il confronto terminerà al di fuori dello studio su esortazione della padrona di casa.

Novità per Gemma e Barbara e che succederà a Trono Classico

Novità in arrivo per Gemma Galgani. La dama continuerà a frequentare Fabio, ma stavolta la protagonista dichiarerà di volerci andare piano in quanto teme di vivere l’ennesima batosta all’interno della trasmissione. Spazio poi a Barbara De Santi, che uscirà con un nuovo cavaliere di nome Osvaldo. Tra i due, però, sono già sorte le prime incomprensioni a causa di alcune divergenze nel modo di agire. In studio, così, entrambi manifesteranno l’intenzione di chiudere la conoscenza

Infine, passando alle vicende del Trono Classico, Giorgia uscirà con un corteggiatore di nome Camillo, con cui si troverà bene, ma non esiterà a mostrare alcune titubanze nei suoi riguardi in quanto dirà di trovarlo un po’ superficiale. Anche Giacomo darà luogo alle prime uscite ed entrerà subito nel vivo mandando a casa diverse corteggiatrici che non rispecchiano i suoi gusti.