Nella puntata del 28 settembre di Uomini e Donne c’è stato il ritorno di Agnese De Pasquale in studio per raccontare cosa sia accaduto con Roberto Priolo negli ultimi mesi. Barbara De Santi non è partita esattamente con il piede giusto, mentre al Trono Classico c’è stato un momento toccante per Giorgia.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Barbara De Santi parte male a Uomini e Donne, il ritorno di Agnese De Pasquale

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata da Barbara De Santi. La donna sta frequentando Osvaldo ma, dopo un primo momento di entusiasmo, tra i due sono sorte delle incomprensioni. Nello specifico, Barbara ha detto che il cavaliere ha avuto troppo da ridere sul suo conto e sulle sue abitudini, quindi, lei ha preferito interrompere la conoscenza sul nascere. Per contro, Osvaldo sta uscendo anche con Anna, una donna molto avvenente, sveglia, che guida la motocicletta. Tra di loro non sono sorte particolari incomprensioni, dunque, proseguiranno a conoscersi.

Poi si è parlato della storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, che come tutti sanno è giunta al termine. La donna è entrata in studio ed è rimasta spiazzata nell’apprendere che Roberto avesse deciso di non presentarsi. L’uomo ha scritto una lettera, letta da Maria De Filippi, in cui ha motivato la sua scelta adducendo alla necessità di voler tutelare il sentimento che i due hanno provato e le loro rispettive famiglie. Agnese, per contro, ha esposto le sue motivazioni in studio tra le lacrime, dicendo di essere molto provata e dispiaciuto per come siano andate le cose. A tal riguardo, ha riportato anche l’anello che lui le aveva regalato, con l’intento di restituirglielo. La donna ha ammesso di essere rimasta delusa da Roberto, in quanto si è resa conto di avere davanti una persona non onesta. Specie durante la loro ultima vacanza, ha avuto l’impressione che il suo ex abbia fatto di tutto per farsi lasciare. Agnese ha addirittura raccontato che Roberto volesse partecipare a dei programmi televisivi, dunque, ha capito che le sue mire fossero altre, Al termine del monologo, Maria ha chiesto alla donna se volesse rimanere in trasmissione, ma lei ha detto di no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Trono Classico UeD: Giorgia esce con Camillo, ma ha dei dubbi e ha un crollo

L’attenzione si è poi spostata per un attimo sul Trono Classico. È stata mostrata un’esterna tra Giorgia e un corteggiatore di nome Camillo. I due hanno fatto un giro per Chiese, musei e opere d’arte in quanto lui è appassionato di tutto ciò. L’uscita è risultata molto piacevole, ma poi Giorgia ha spiegato di essere stata titubante sul portarlo o meno in esterna in quanto non era rimasta colpita da lui a primo impatto. Per fortuna è andata oltre e ne è rimasta felice. In studio, però, la tronista ha tirato un po’ il freno a causa dell’età di lui. Camillo ha 21 anni e, anche durante l’uscita, ha notato in lui dei comportamenti un po’ immaturi e troppo accondiscendenti. Il ragionamento della tronista è stato compreso perfettamente dalla padrona di casa, che lo ha apprezzato e si è schierata dalla sua parte facendo un discorso che ha commosso Giorgia. Per contro, Alessandra Mussolini ha invitato la giovane a non avere troppi limiti e pregiudizi a causa del suo passato e della sua difficile situazione familiare.