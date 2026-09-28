Il palinsesto serale di Canale 5 cambia ancora volto. Da domenica 4 ottobre gli equilibri della prima serata si spostano, con Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia pronte a scambiarsi il posto.

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Racconto di una notte conquista la domenica

La storia di Mahir e Canfeza lascia la collocazione del giovedì sera per approdare in una delle fasce più prestigiose, quella del prime time festivo. Gli episodi in onda giovedì 1° ottobre saranno gli ultimi a occupare lo spazio infrasettimanale. Da quel momento, per continuare a seguire le vicende dei due protagonisti, bisognerà collegarsi a Canale 5 la domenica sera, a partire dalle 21:20 circa.

Il trasferimento arriva in un momento di grande forma per la serie, che si è ritagliata un posto di rilievo tra le dizi turche di maggior successo sulla rete ammiraglia Mediaset: la storia di Mahir e Canfeza ha collezionato oltre 1 milione e mezzo di telespettatori a puntata e, più recentemente, viaggia su una media di quasi 2 milioni di spettatori ogni domenica. Numeri che spiegano la scelta di puntare su questo titolo per la serata più competitiva della settimana.

Il cammino verso il nuovo slot è passato anche da una fase di transizione: giovedì 24 settembre l’appuntamento è andato in onda in versione ridotta, con un solo episodio trasmesso invece dei due consueti e una collocazione compresa tra le 22:00 e le 23:10.

Il giovedì sera passa a Tutto per la mia famiglia

Per un paio di settimane le vicende dei quattro fratelli Eren hanno tenuto compagnia al pubblico in seconda serata, subito dopo Racconto di una notte, con un appuntamento collocato intorno alle 23:20. Ora Mediaset riserva loro un compito più importante, intrattenere il pubblico di Canale 5 in prima serata. I nuovi episodi inediti della serie turca Kardeşlerim, questo il titolo originale, andranno in onda a partire da giovedì 8 ottobre dalle 21:20 circa, subito dopo La Ruota della fortuna.

Una promozione che premia una produzione dal curriculum internazionale di tutto rispetto. Trasmessa in Turchia dal 2021 al 2024 su ATV, la serie si compone di 4 stagioni e 130 episodi complessivi ed è distribuita a livello globale con il titolo For My Family. Ha conquistato il pubblico di oltre trenta paesi, tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina, costruendosi una fanbase trasversale che ora potrà seguire i nuovi episodi in una fascia più accessibile.

Un palinsesto che cambia volto

Dopo le rivoluzioni che hanno riguardato il pomeridiano, con la cancellazione di Far away e il ritorno del programma storico firmato Maria De Filippi, anche la programmazione serale si prepara a cambiare pelle. Giovedì 1° ottobre sarà l’ultima volta in cui andranno in onda nella stessa serata Racconto di una notte e, a seguire, Tutto per la mia famiglia: le vicende di Mahir e Canfeza si spostano alla domenica, sempre in prime time, mentre la prima serata del giovedì resta alla “cugina” turca.

Alla base di questa riorganizzazione c’è anche la necessità di rimettere in ordine i conti di una stagione autunnale poco brillante: il settembre 2026 si è rivelato poco performante per le proposte di prima serata, e Mediaset ha scelto di rimescolare le carte per dare nuova linfa alla propria offerta. Un cambio di caselle che coinvolge due titoli molto seguiti e che, almeno sulla carta, promette di dare a ciascuno lo spazio che merita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI