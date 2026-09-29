La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 ha acceso la diretta di Canale 5 con una serata di colpi di scena, confronti infuocati e la prima, attesissima eliminazione. Tra lacrime, confessioni e performance fuori dal comune, la casa più spiata d’Italia ha regalato momenti destinati a far parlare.

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La prima eliminazione: Michelle Masullo lascia la casa

La serata si apre con Ilary Blasi che saluta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli prima di collegarsi con i concorrenti. Il primo verdetto arriva subito dal televoto, che questa settimana mette a rischio Carmen, Michelle, Federica, Varsi, Roncaccia e Danto. Il pubblico da casa decide di salvare nell’ordine Carmen e Federica, poi Roncaccia e Varsi, lasciando il ballottaggio finale tra Danto e Michelle. A dover lasciare definitivamente la casa è Michelle Masullo, che ottiene solamente l’8% delle preferenze totali. Per lei si prospetta anche la possibilità di giocarsi il biglietto di ritorno, ma l’esito negativo sancisce la sua uscita definitiva dal programma.

Confronti, confessioni e performance indimenticabili

La puntata prosegue con il faccia a faccia tra Marina La Rosa e Alex Belli, nato dalla nomination della scorsa settimana, quando Marina aveva invitato il coinquilino a essere più persona e meno personaggio. Un commento che l’attore non ha gradito, tanto da definire la “gatta morta” del primo Grande Fratello

“la più giocatrice di tutte”

. I due hanno avuto diverse occasioni di scontro durante la permanenza nella Casa e continuano a percepire la situazione in modo molto diverso.

Spazio poi alle emozioni con Andreas Müller, che ha potuto riabbracciare la madre e si è confidato con Ilary Blasi raccontando il rapporto speciale con il fratello Daniel. Fu proprio Daniel, nato con la meningite, a spingere Andreas verso il mondo della danza, una scelta che all’inizio non gradì ma che in poco tempo diede una svolta alla sua vita: un percorso professionale che oggi reputa un capitolo chiuso. Non sono mancate le lacrime per Piera Meloni, alle prese con una forte crisi sentimentale, con il cuore diviso tra il fidanzato che l’aspetta fuori e un uomo conosciuto nella Casa. Roncaccia l’ha raggiunta nel Localino per tranquillizzarla, invitandola a non sentirsi in colpa per ciò che prova. Piera ha precisato però che la sua confusione non riguarda necessariamente un sentimento per lui: il vero interrogativo, per lei, resta il futuro della sua relazione.

Tra i momenti più attesi c’è l’esibizione di Valeria Marini e Moreno Morello sulle note di “Money Money Money”, brano contenuto nel musical Cabaret. La performance che ne è uscita è stata degna di BLOB, ma il pubblico ha apprezzato, permettendo ai concorrenti di raddoppiare il budget settimanale della spesa. Si respira anche aria di flirt tra Carmen Di Pietro e Danto: resta da capire se i due siano realmente coinvolti l’uno dall’altra o se la smania di avere spazio in puntata abbia preso il sopravvento. Il sospetto che si tratti di una dinamica finta, alimentata soprattutto da Danto, prende sempre più piede. La tensione sale anche tra Federica Morello e Giulia Provvedi: le due inquiline non sembrano andare d’accordo.

Nomination e decisione definitiva su Simone Annicchiarico

Come di consueto, la puntata si chiude con le nomination. Immuni dal voto risultano Andreas, Megan, Jonathan, Federica, Valeria e Guendalina, mentre i concorrenti più votati della casa sono Alex, Danto, Marina e Varsi. Il meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato nella prossima puntata. Resta invece confermata la decisione del Grande Fratello sul futuro di Simone Annicchiarico: il concorrente non potrà rientrare nella casa e la sua squalifica dal gioco è definitiva, nonostante l’acceso dibattito social e le richieste di riammissione da parte dei fan. È inoltre confermato il doppio appuntamento settimanale, con la prossima puntata prevista per venerdì 2 ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI