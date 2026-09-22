Amici 26 debutterà domenica 4 ottobre su Canale 5, con una ventiseiesima edizione che promette diverse novità. Non riguardano solo la data: tra le principali ci sono nuove discipline sportive che affiancheranno canto e ballo.

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Amici 26: nuove discipline e data di inizio

Dopo settimane di attesa è arrivata la conferma: la prima puntata andrà in onda domenica 4 ottobre nella tradizionale fascia pomeridiana, a partire dalle ore 14 circa, mentre la prima registrazione è prevista per giovedì 1 ottobre 2026, tre giorni prima della messa in onda. La vera novità di questa edizione è però l’arrivo di tre discipline sportive: judo, boxe e pattinaggio artistico a rotelle. Come anticipato dal promo in onda su Canale 5, questi sport si affiancheranno a canto e ballo. Maria De Filippi conferma così la capacità di dare nuovi innesti ai suoi programmi di successo, come è capitato con Tu si que vales, che si prepara ad accogliere Elisabetta Canalis e il ritorno di Belen Rodriguez, e con Uomini & Donne, il cui parterre di opinionisti è stato movimentato dall’arrivo di Alessandra Mussolini.

Gli alunni che vestiranno queste magliette saranno inizialmente solo tre, uno per ogni disciplina. Come tutti gli altri titolari potranno perdere il banco tramite sfide dirette. Non seguiranno le lezioni di canto e ballo, ma quelle specifiche per loro con professionisti esperti: ogni disciplina avrà un allievo dedicato, un docente di riferimento e un programma di allenamento quotidiano. Gli sportivi vivranno la stessa intensità dei cantanti e dei ballerini, tra prove, sfide, preparazione fisica, tecnica e performance.

Tra i nuovi professori che potrebbero occuparsi di queste discipline spunta il nome di Alessio Sakara, come anticipato da Gabriele Parpiglia. Sakara è tra i più importanti combattenti italiani di MMA, soprannominato “Legionarivs”, e nel corso della sua carriera ha combattuto nelle principali organizzazioni internazionali, tra cui UFC e Bellator. Se la voce trovasse conferma, sarebbe un altro tassello della rivoluzione già annunciata.

Judo, boxe e pattinaggio artistico sono novità assolute per questa edizione, ma non è la prima volta che Amici ospita discipline sportive: in passato la scuola aveva già accolto la ginnastica artistica, nell’edizione del 2006, con i due atleti Mihaela Pohoata e Mircea Zamfir, allenati dall’insegnante Jury Chechi. Un precedente che mostra l’apertura del programma verso mondi diversi.

Le novità nel cast dei professori e nel format

Per il cast dei professori, sembrerebbero confermati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mentre sarebbe sfumato il nome di Ambra Angiolini. Tra i nuovi possibili ingressi ci sarebbero Amadeus come coach di canto e Angelo Madonia nella categoria ballo, quest’ultimo forse al posto dell’uscente Emanuel Lo. Si tratta al momento di indiscrezioni, ma il quadro delle possibili novità si fa sempre più definito.

Tra le altre voci circolate si discute anche dell’eliminazione della striscia quotidiana delle 16:00 e dell’addio alla casetta, cioè alla convivenza tra gli allievi. Se confermate, queste modifiche cambierebbero il ritmo e la struttura del format, che negli anni ha saputo rinnovarsi senza tradire la sua identità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI