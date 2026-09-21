Da oggi Alessandra Mussolini siede tra gli opinionisti di “Uomini e donne“. A volerla è stata Maria De Filippi, che l’ha scelta dopo averla vista all’opera al “GF Vip”. Lei promette di dire esattamente quello che pensa, senza filtri: un debutto che, ancora prima di cominciare, ha già fatto parlare.

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Un ingresso col botto

L’esordio è stato tutt’altro che discreto. Abito corto e avvolgente color verde Tiffany, ingresso in studio ballando sulle note di Mambo Italiano e, prima di scendere le scale, le scarpe con il tacco tolte per muoversi con più agio. È seguito l’abbraccio agli altri opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che l’hanno accolta nel parterre del programma in onda alle 14.45 su Canale 5.

Il momento clou è arrivato con il gioco degli indizi, quando la padrona di casa ha sfidato i due storici opinionisti a indovinare l’identità del nuovo arrivo attraverso aneddoti bizzarri: la passione per il fai-da-te e un contrattempo in aeroporto causato da una chiave inglese dimenticata in valigia. Alla domanda di rito di Maria De Filippi, “sei pronta?”, la replica è arrivata con la consueta energia: “Prontissima”.

Il parterre e la chiamata di Maria

C’è un dettaglio che ridisegna gli equilibri del programma: Alessandra Mussolini non prende il posto di Tinì Cansino, come si era ipotizzato nei giorni scorsi, ma si aggiunge al gruppo storico formato da Tina Cipollari, Gianni Sperti e dalla stessa Cansino. Un’opinionista in più, non una sostituta.

Il retroscena della chiamata racconta molto del rapporto tra le due donne. Maria De Filippi ha maturato l’idea dopo aver osservato il percorso della Mussolini al “GF Vip“, poi è arrivato l’incontro e la proposta, accolta senza troppi calcoli.

Non ho sorpreso io, ma Maria De Filippi che mi ha scelto. Le è venuta questa idea dopo che ha visto quel che ho combinato al GF Vip. Ci siamo incontrate e mi ha fatto la proposta.

La notizia è rimasta segretissima fino a pochi giorni prima del debutto, tanto che sui social non è trapelato nulla e l’unica a esserne messa al corrente è stata la famiglia. Le reazioni? “Allegria totale”, racconta, con i tre figli Caterina, Clarissa e Romano che hanno accolto la novità con una gioia mista a rassegnazione, consapevoli delle sue reazioni improvvise. Se resterà per tutta la stagione dipende da fattori poco prevedibili: “Se non succedono cose clamorose o se non mi cacciano, dovrei rimanere”.

Una tronista nata

Sul ruolo che interpreterà non ha dubbi e non nasconde l’approccio. Gianni Sperti l’ha definita “una che non ha peli sulla lingua”, e lei conferma la reputazione: non ha posizioni precostituite e, se una dama le sarà simpatica più di un cavaliere, darà addosso al cavaliere, o viceversa. La parola d’ordine è farsi sorprendere.

Tra i volti del programma ha già una preferita, l’iconica dama Gemma Galgani, e non teme eventuali reazioni della collega Tina Cipollari: “E a me che importa? Mi piace!”. Quanto alla formula, preferisce senza esitazione il trono over a quello classico, convinta che gli adulti tirino fuori “perle importanti” mentre i più giovani restano più ingenui e un po’ illusi, alla ricerca di un’anima perfetta che difficilmente esiste. A 63 anni si definisce una “tronista nata”: se esistesse il “tronista per una notte”, avrebbe già in mente due o tre cavalieri.

Per lei il successo di “Uomini e donne”, in onda da trent’anni, sta nella capacità di scalfire il cinismo che si accumula con l’età, quella sensazione di aver già visto e dato tutto che invece può ancora lasciare spazio a un innamoramento. Il programma, spiega, funziona come una sorta di seduta psicanalitica di gruppo: offre la possibilità di confrontarsi e parlare, alzare la testa e prendere coraggio in un tempo in cui il cellulare allontana le persone, con coppie sedute allo stesso tavolo che non si guardano più negli occhi.

Di sé, a chi non sapesse nulla dell’Italia e della televisione italiana, offre una definizione precisa: una “pazzerellona”, perché nella vita serve un minimo di follia, una sorta di farmaco salvavita. Una vena ereditata da nonna Romilda, il ramo Villani della famiglia, estrosa, intraprendente e capace di un coraggio che superava qualsiasi cosa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI