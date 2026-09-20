A poche settimane dal debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, attesa su Rai 1 dal 3 ottobre, il toto-nomi per la giuria si arricchisce di un’ipotesi che sembra ormai vicina alla realtà: Barbara D’Urso pronta a sedersi al tavolo dei giudici, non più in pista. Dopo un’estate di voci, smentite e trattative, il suo ritorno nello show di Milly Carlucci appare ormai definito.

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Barbara D’Urso verso la giuria di Ballando con le Stelle

La nuova edizione si prepara a un rinnovamento nel panel dei giudici. Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto sono confermati, mentre è previsto l’ingresso di Alberto Matano, già protagonista del programma nel ruolo di custode del tesoretto. A completare il quadro potrebbe arrivare l’ex volto Mediaset, che dopo l’esperienza del 2025 come concorrente, in coppia con Pasquale La Rocca, sarebbe pronta a cambiare veste.

A confermare l’indiscrezione è stato lo stesso Zazzaroni, in un’intervista ad Alanews, anticipando i nomi dei nuovi giurati:

“Si parla di Barbara D’Urso e Alberto Matano, dovrebbero essere queste le novità.”

L’arrivo della conduttrice nella giuria era da tempo un miraggio, più volte invocato e altrettante smentito. Ora che la conferma sembra arrivare con tanto di contratto, l’operazione assume contorni concreti. A sciogliere il nodo, secondo quanto riportato, è stato Santo Pirrotta nella sua rubrica su Vanity Fair, che ha annunciato la firma dell’accordo. Il giornalista ha sottolineato che, nonostante i presunti ostacoli e i “veti” di cui si era parlato nei mesi scorsi, la vera artefice dell’operazione sia sempre stata Milly Carlucci.

“La sua vera sostenitrice è sempre stata Milly Carlucci, che l’ha voluta fortemente.”

Chi ha provato a osteggiare l’ingresso di D’Urso non è riuscito nel proprio intento. Resta da capire come la conduttrice si calerà nel ruolo, lei che nella scorsa edizione aveva animato la pista e acceso il confronto televisivo con Selvaggia Lucarelli.

I retroscena sulla firma del contratto

Secondo la ricostruzione di Pirrotta, il contratto sarebbe ormai arrivato e sarebbe stato predisposto appositamente per la conduttrice. L’articolo smentisce le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti, relative a presunte richieste particolari: dalla sistemazione in albergo al gruppo di professionisti per trucco e parrucco, fino a un cachet fuori dagli standard. Nella ricostruzione del giornalista si legge che “non ci sono state richieste da diva” e che la trattativa si è conclusa senza le condizioni eccezionali di cui si era parlato.

Su un altro aspetto della vicenda era intervenuto in precedenza il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter aveva spiegato perché, almeno in un primo momento, l’arrivo della conduttrice non sarebbe stato concretamente possibile. Il nodo era di natura economica: il suo cachet, semplicemente, “non stava dentro un budget”.

Il suo eventuale ingresso in giuria arriverebbe dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli, che aveva occupato quella poltrona per dieci anni. Su un dettaglio che in molti hanno confuso vale la pena fare chiarezza: la Lucarelli non è passata alla conduzione del Grande Fratello Vip, bensì al ruolo di opinionista. A guidare il programma su Canale 5 è Ilary Blasi, affiancata nel ruolo di opinioniste da Cesara Buonamici e dalla stessa Lucarelli.

Tra le altre novità della nuova edizione di Ballando, Francesca Fialdini e Simona Ventura torneranno al tesoretto, pronte a difendere il montepremi dai concorrenti in gara.

“Barbaramente”, il nuovo progetto teatrale

Parallelamente a Ballando, Barbara D’Urso continua a lavorare anche su altri fronti. In questi giorni ha pubblicato sui social alcune immagini girate tra palco e backstage, nelle quali compare con una delle sue caratteristiche cartellette, lasciando intuire l’inizio di un nuovo percorso artistico. I contenuti sembrano collegarsi a un progetto teatrale dal titolo “Barbaramente”, che dovrebbe portarla in tournée nell’aprile 2027 con appuntamenti annunciati in diverse città italiane.

La regia dello spettacolo sarà curata da Chiara Noschese. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul tema, ma l’obiettivo dichiarato è alternare leggerezza e introspezione, regalando al pubblico un viaggio fatto di sorrisi, nostalgia e autenticità. Dopo il successo di Taxi a due piazze, la conduttrice ha scelto di dare spazio alla propria storia personale con un progetto intimo, pensato per mostrare una Barbara inedita, diversa da come siamo abituati a vederla in tv.

Le prime due date annunciate sono il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile 2027 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. È stata inoltre confermata una data a Torino, martedì 20 aprile 2027, al Teatro Gioiello. Il calendario, per ora, conta tre tappe ma potrebbe ampliarsi nelle prossime settimane.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI