Palazzo Palladini si prepara a una settimana di tensione tra fine settembre e inizio ottobre, mentre Un Posto al Sole prosegue con la trentesima stagione in prima visione assoluta. La sete di vendetta di Grillo, i nuovi equilibri al Caffè Vulcano e i nodi irrisolti nelle relazioni dei protagonisti scandiscono le puntate in arrivo. Ecco cosa succede dal 28 settembre al 2 ottobre.

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La resa dei conti di Grillo

Il lunedì l’ispettore porta avanti il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano, convinto di potersi fare giustizia da solo. Gli interrogativi sorti dopo l’improvvisa sparizione di Renda, però, potrebbero sventare il suo folle piano di vendetta. Sul fronte opposto della città, la tensione tra Samuel e Nunzio sembra poter trovare una tregua grazie all’intermediazione di Serena, ma come al solito ci pensa Lorenza a complicare le cose.

Martedì è Rosa a muoversi, incapace di aspettare ulteriori sviluppi: comincia a fare domande in giro e si imbatte proprio in Grillo, al quale rivolge, del tutto ignara, uno struggente appello che stringe lo stomaco. Il giorno successivo decide di raccontare tutta la verità a Manuel, mentre la vicenda continua a correre verso il suo punto di rottura.

Giovedì Grillo, accecato dalla sua sete di vendetta, porta avanti il suo personalissimo processo contro Eduardo e Damiano: la resa dei conti appare ormai drammaticamente vicina. Non è l’unica grana di casa Palladini, perché Marina si trova sotto il ricatto di Mori mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina. Il venerdì, dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara restano in trepidante attesa di notizie su Damiano ed Eduardo, senza sapere che la follia di Grillo sta per sfociare in un epilogo tragico e inaspettato.

Al Caffè Vulcano il clima resta incandescente

Se la tensione alle porte di Palazzo Palladini è alle stelle, al Caffè Vulcano non si scherza affatto. Lorenza sembra aver sostituito in tutto e per tutto Micaela come social media manager del locale e continua a suscitare malumori, dividendo il personale tra detrattori e strenui difensori: ne nasce un’atmosfera tutt’altro che serena, alimentata ogni giorno da nuovi scontri.

Sul fronte lavorativo, l’insubordinazione di Walter Scala accresce la frustrazione di Michele nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99, un incarico che si sta rivelando più complicato del previsto. Mariella intanto è entusiasta degli effetti benefici che lo yoga ha su di lei e, oltre a Guido, riesce a coinvolgere un nuovo e improbabile proselito. La disastrosa aggiunta di Renato alla sessione, però, le fa capire quanto le manchi Sasà, e così Guido, malgrado i tentativi di sabotaggio di Cotugno, decide di intervenire per ricomporre la lite tra i due.

Quando va in onda e dove vederlo

Le nuove puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, con la consueta programmazione in prima serata allargata che accompagna la cena di moltissime famiglie italiane. Ogni episodio propone nuove trame e approfondisce le dinamiche affettive e sociali dei protagonisti, e la soap partenopea resta uno degli appuntamenti televisivi più seguiti del nostro Paese.

Chi perde una puntata o vuole rivedere una scena può contare sulle repliche disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai: gli episodi si possono recuperare in streaming on demand da PC, smartphone, tablet o smart TV subito dopo la messa in onda televisiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI