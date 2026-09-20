La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda sabato 19 settembre su Canale 5, ha portato nella Casa di Cinecittà nuovi ingressi, scontri in cucina e un televoto che ha premiato i preferiti del pubblico.

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Nuovi ingressi e tensioni nella casa

La serata si è aperta con l’ingresso della padrona di casa Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, con Alessandra Mussolini di nuovo ospite speciale. È stata però la porta rossa a regalare i momenti più attesi, con cinque nuovi concorrenti che hanno portato il cast a quota 18. Il primo a entrare è stato Andreas Müller, ex ballerino e vincitore di Amici, che ha mostrato subito il suo talento con un’esibizione in studio; è toccato poi a Guendalina Tavassi, ex volto del Grande Fratello ma per la prima volta nella versione vip, accolta da un’emozione incontenibile.

«Ciao a tutti, sto veramente male, questo programma mi ha cambiato la vita, tremo e sto piangendo, se non si vede, prendetevela con il chirurgo! Sono contentissima e emozionatissima».

Dopo di lei è arrivato Alex Belli, che come prevedibile ha diviso la Casa sin da subito. È stata poi la volta di Michelle Masullo (figlia adottiva di Jo Squillo), accolta da una gigantesca torta da cui è fuoriuscita Valeria Marini sulle note di Happy Birthday, e infine di Alessandro Roncaccia, già visto in Italia Shore. Tra le mura della Casa, intanto, gli animi si sono surriscaldati: Marina La Rosa e Moreno Morello si sono scontrati per un paio di infradito, mentre la stessa Marini e Federica hanno avuto da ridire sulla preparazione di una pasta col pesto, dato che la showgirl è allergica all’aglio. Non sono mancati i malumori per le nomination della prima puntata: Carmen Di Pietro si è detta poco felice della sua posizione, mentre Moreno si è detto convinto che Marina sia capace di «pugnalare alle spalle una persona». A completare il quadro, Giulia Provvedi è rimasta senza abiti dopo aver perso la sfida iniziale.

Il televoto e l’immunità

Al momento clou della serata non c’è stata alcuna eliminazione. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi premiare con l’immunità alle nomination, scegliendo tra i quattro concorrenti finiti in televoto: Carmen Di Pietro, Federica, Giancarlo Danto e Moreno Morello. Alla fine a spuntarla sono stati Carmen Di Pietro e Moreno Morello, che si sono guadagnati la protezione per le prossime settimane, un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri all’interno della Casa, soprattutto alla luce delle tensioni nate proprio tra alcuni dei nominati.

Prossimo appuntamento e dove seguire il reality

La corsa verso la prima eliminazione è ormai iniziata. Lunedì 22 settembre, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026: il pubblico sarà chiamato a indicare il concorrente preferito tra quelli segnalati e a definire la rosa dei nominati in vista della prima uscita ufficiale. Il reality è visibile tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del digitale terrestre). I collegamenti dal lunedì al venerdì sono previsti alle ore 13:30 e 19:20, mentre dal lunedì alla domenica si va in onda anche dalle 00:30. Tra nuovi arrivi, vecchie conoscenze e dinamiche già esplosive, questa edizione del GF Vip si preannuncia ricca di colpi di scena.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI