Jensen Ackles torna nei panni di Russell Shaw, e lo fa presto: la sua presenza si colloca nel cuore della quarta stagione di Tracker. Dopo il finale con il fiato sospeso della terza stagione, i fratelli Shaw si ritrovano di nuovo fianco a fianco. Questa volta, però, non è una caccia al passato a metterli in moto, ma una richiesta d’aiuto.

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Il ritorno di Russell Shaw e una richiesta d’aiuto

La conferma arriva direttamente da Justin Hartley, protagonista e volto di Colter Shaw, che a TV Insider ha raccontato come stanno le cose sul set: «Well, right now he is about probably 100 meters away from me. He’s in at least one [episode], and we’ll have him back when we can. I think probably in the new year, we’ll have him back for a few».

Quando Russell si rifarà vivo, però, non sarà per spiegare cosa c’era in quel file letto alla fine della scorsa stagione. Il fratello maggiore si presenterà con una richiesta: uno dei suoi amici si trova in guai serissimi, «not a self-inflicted thing», ha precisato Hartley, ma il risultato di una situazione del tutto inattesa. Da qui l’idea di rivolgersi a Colter, l’unico che secondo lui può davvero fare la differenza. «So, he reaches out, and, of course, Colter’s willing to help, and it reunites the two brothers, and they go on this pretty epic journey», ha aggiunto l’attore.

Ackles era stato scritturato nel cast di Tracker nell’aprile 2024, pochi mesi dopo il debutto della serie, e la sua prima apparizione risale al penultimo episodio della prima stagione, “Off the Books”, andato in onda il 12 maggio 2024. In quell’occasione Russell chiedeva aiuto al fratello per ritrovare un ex commilitone scomparso e in preda a una paranoia crescente, mentre la loro complicata storia familiare e le tensioni sulla morte del padre pesavano su un ritrovamento tutt’altro che sereno.

Da allora il rapporto tra i due si è disteso, anche se una certa diffidenza di fondo non è sparita del tutto. Hartley è stato chiaro sul punto: «I don’t think necessarily he’s suspecting anything new. I also think that he always assumes that his brother is keeping something from him. So, I don’t know if it completely changes. I don’t think there’s anything new necessarily about his brother, new suspicions, but I think that this lingering suspicion that his brother’s always keeping something from him is still there».

Il segreto del finale della terza stagione

Per capire cosa bolle in pentola conviene tornare a “The Best Ones”, l’episodio che ha chiuso la terza stagione il 24 maggio 2026 e che si è concluso con un mistero pesante. Colter e Russell arrivano a scoprire cosa è successo davvero al loro padre Ashton: la sua partecipazione a un programma governativo segreto finanziato dalla DARPA, che conduceva esperimenti su bambini dotati, lo portò alla rovina. Russell, andato a caccia dell’uomo dietro a quel programma, si ritrova tra le mani un file contenente informazioni inquietanti su qualcosa che Ashton aveva fatto a Colter quando era bambino.

L’uomo gli propone un accordo: sistemare un problema per lui, e sia Russell che Colter sarebbero stati al sicuro. Ecco spiegato perché il maggiore dei fratelli Shaw continua a proteggere Colter tenendolo all’oscuro di certe verità. Secondo alcune indiscrezioni, il ritorno chiave di Russell è fissato per il quinto episodio della nuova stagione, ma lo showrunner Reid spera di riportare Ackles per un blocco più ampio di puntate dedicate proprio alle conseguenze di quell’accordo segreto.

Quando arriva la nuova stagione e dove è stata girata

La quarta stagione di Tracker debutterà su CBS domenica 4 ottobre 2026 con l’episodio “Safe Harbor”, disponibile in streaming anche su Paramount+. La première è fissata alle 21:30 ET, subito dopo il debutto della seconda stagione di Marshals, lo spin-off di Yellowstone. Da domenica 11 ottobre la serie tornerà invece nel suo consueto slot dalle 21:00 alle 22:00.

C’è anche una novità produttiva che riguarda da vicino l’atmosfera dello show: le riprese sono iniziate a giugno 2026 a Los Angeles, nuova casa del drama CBS, dopo che le prime tre stagioni erano state girate a Vancouver. Nella premiere Colter si metterà sulle tracce del padre scomparso di un ragazzo adolescente, e le indagini lo porteranno fino al porto di Los Angeles, dove finirà coinvolto in una pericolosa operazione criminale.

Dietro le quinte restano Ben H. Winters come creatore, affiancato in scrittura da Hilary Weisman Graham, mentre il cast può contare anche su Abby McEnany nei panni di Velma Bruin. La serie, ispirata al bestseller The Never Game di Jeffery Deaver, segue le vicende di un survivalista solitario che, spinto dai fantasmi del proprio passato, si guadagna da vivere ritrovando persone scomparse. Debuttata l’11 febbraio 2024 tra gli applausi della critica, con una prima stagione che oggi tiene un 89% di gradimento su Rotten Tomatoes, è stata rinnovata per la quarta stagione il 22 gennaio 2026. Per chi in Italia non ha ancora recuperato le puntate precedenti c’è un motivo in più per rimettersi in pari: la serie approda anche su Disney+, con un arrivo che amplia il pubblico della caccia più famosa del piccolo schermo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI