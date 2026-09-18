Hulu ha svelato le prime immagini della stagione 8 di The Kardashians, fissando anche la data di debutto: giovedì 8 ottobre.

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Confessioni, frecciatine e una corsa in ospedale

Il filmato si apre con una domanda rivolta a Kris Jenner sul rapporto tra le figlie in questa stagione, e la sua risposta non è rassicurante.

«Well….it’s been a week.»

Una settimana intensa, a giudicare dalle anticipazioni: il discorso scivola presto sul tema degli appuntamenti e delle relazioni, con Kim Kardashian chiamata a rispondere su eventuali frequentazioni tenute lontane dalle telecamere.

«Let me just say this. I can’t control myself.»

Non manca qualche momento più leggero, come lo scambio tra Khloé Kardashian e Scott Disick, che scherzano sull’ipotesi di un figlio insieme. Poi il tono cambia di colpo: il trailer mostra Kim in un letto d’ospedale mentre rivela di soffrire di esofagite, un dettaglio che aggiunge un pizzico di preoccupazione alla narrazione.

Secondo la descrizione ufficiale diffusa da Hulu, per il clan Kardashian-Jenner questo è l’anno dell’amore, della reinvenzione e di ciò che verrà dopo. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie si muovono tra la costruzione dei propri imperi imprenditoriali e qualcosa di più personale, fatto di scintille inattese, nuove relazioni, ferite del passato da guarire e un’indipendenza da abbracciare. Mentre la famiglia entra in questa nuova fase, scoprirà che l’amore, che sia per se stessi, per la famiglia o per qualcosa di completamente nuovo, potrebbe rivelarsi il viaggio più potente di tutti.

Il cast riunisce Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Alla produzione esecutiva troviamo Ben Winston, partner di Fulwell Entertainment, insieme a Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones e Erin Foye; le sei protagoniste ricoprono a loro volta il ruolo di executive producer.

Quando e dove vedere la nuova stagione

La stagione 8 debutta giovedì 8 ottobre su Hulu negli Stati Uniti, oltre che su Hulu+ per gli abbonati ai bundle, mentre a livello internazionale arriva su Disney+. I nuovi episodi verranno pubblicati ogni giovedì, così da accompagnare il pubblico per tutta la durata della stagione. Chi vuole recuperare il terreno perduto prima del debutto può contare sulle prime sette stagioni, già disponibili in streaming per un binge-watching che permette di arrivare preparati alle nuove puntate.

La promessa è quella di uno sguardo più personale sulle vite di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, alle prese con cambiamenti profondi tanto nelle relazioni private quanto nelle carriere in continua espansione, tra vetrina pubblica e momenti intimi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI