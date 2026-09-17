Dalle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne è emerso che Paola Fatuzzo sia tornata nel parterre insieme ad Antonio Marino. Tra i due è in corso una frequentazione piuttosto travagliata, tuttavia, durante l’estate, la donna ha avuto un riavvicinamento anche ad Edoardo Nestori. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato dei retroscena inerenti quanto accaduto lontano dalle telecamere nei mesi in cui UeD era sospeso. Inoltre, il cavaliere ha fatto anche un bell’annuncio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Cosa è successo tra Edoardo Nestori e Paola Fatuzzo fuori da Uomini e Donne

Edoardo Nestori ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo in cui ha raccontato alcuni retroscena verificatisi nel corso di questa estate. Il cavaliere ha confermato di aver avuto un riavvicinamento con Paola Fatuzzo. I due si sono sentiti e poi incontrati un paio di volte per cercare di capire se tra di loro potesse nascere qualcosa di più profondo. L’uomo, però, ha specificato che i contatti con la donna siano ripresi solo una volta che il programma fosse giunto al termine e non prima. Edoardo ha raccontato di aver anche raggiunto Paola a Catania per trascorrere un po’ di tempo insieme a lei, tuttavia, dopo poco tempo, sono riaffiorati i problemi che già una volta li portarono ad interrompere la loro frequentazione.

La decisione di porre fine ai loro incontri pare, quindi, sia stata convenuta da parte di entrambi e non dal fatto che Paola stesse contemporaneamente frequentando anche Antonio Marino. Sì, perché mentre Edoardo e Paola si sentivano e vedevano, quest’ultima si era avvicinata anche ad Antonio, dando luogo ad una sorta di spin-off estivo di Uomini e Donne. In ogni caso, Edoardo ha ammesso di essere sempre stato consapevole della situazione, dunque, non serva alcun rancore o risentimento nei riguardi della dama.

Edoardo fa un grande annuncio sulla sua vita privata: nessun ritorno a UeD

Nel corso dell’intervista, Edoardo Nestori ha parlato anche del ritorno in trasmissione di Paola in compagnia di Antonio. Tra i due, però, le cose non stanno andando esattamente a gonfie vele, in quanto lui vorrebbe uscire dal programma con lei, ma la dama non si sente pronta. A tal riguardo, Edoardo è apparso molto tranquillo non mostrando alcun fastidio per la loro frequentazione. Al contempo, il protagonista ha dato un grande annuncio, ovvero, ha ammesso di essersi fidanzato anche lui. Nel periodo di ferragosto ha conosciuto una donna, esterna al mondo dello spettacolo, con cui ha provato delle sensazioni e delle emozioni mai provate prima. Questo l’ha spinto ad insistere corteggiandola in maniera molto insistente in quanto lei, in un primo momento, era un po’ titubante. Ad ogni modo, alla luce di quanto emerso, dunque, è da scongiurarsi l’ipotesi di vedere Edoardo tornare in trasmissione, cosa di cui si era parlato nelle scorse settimane, almeno finché la relazione con questa nuova compagna durerà.