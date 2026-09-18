Una nuova settimana di intrighi e colpi di scena attende i fan di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 sette giorni su sette (dal lunedì al sabato alle 14.10, la domenica alle 14.30, anche in streaming su Mediaset Infinity). Scopriamo cosa ci riservano le puntate dal 19 al 25 settembre.

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L’arrivo di Nurgül sconvolge gli equilibri

La settimana si apre con un nuovo elemento destabilizzante. Nurgül, dopo aver aiutato Ender e Şahika durante la loro permanenza in carcere, pretende di essere ospitata, e la sua presenza mette subito a dura prova la già difficile convivenza tra le due donne, che fanno di tutto per liberarsene e decidono di indirizzarla verso Yildiz. Feride si oppone alla sua presenza in casa, così Yildiz trova una soluzione persuadendo Zehra ad accogliere la donna a casa sua.

Nurgül non è però tipo da accontentarsi: dopo essere stata cacciata da Mert, si rifugia ancora una volta da Yildiz e la convince ad accompagnarla a fare shopping e poi a pranzare in un ristorante di lusso, minacciando di rovinarle la reputazione se non acconsentirà alle sue richieste. A pranzo arriva a rubare il portafoglio di Sevilay, provocando un grande scandalo. Hasan Ali, furioso per l’accaduto, affronta Yildiz insieme a Çagatay e Feride.

Yildiz e Çagatay, una crisi sempre più profonda

La frattura tra Yildiz e Çagatay si fa sempre più profonda. Determinata a recuperare il rapporto con il marito, Yildiz si affida a Emir e all’attore Alp, incaricato di fingersi un ricco corteggiatore per ingelosirlo. Il piano funziona solo per poco, perché Çagatay riconosce Alp in televisione e capisce di essere stato raggirato. A complicare tutto contribuisce anche quanto accaduto la settimana precedente, quando Feride, dopo aver registrato di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman, ne ha diffuso l’audio durante la festa per i 25 anni dell’azienda di Hasan Ali davanti a tutti gli invitati.

Le tensioni familiari causano un malore a Yildiz, e Çagatay chiama subito un medico, che le consiglia di evitare il più possibile situazioni di stress. La quiete non dura a lungo: dopo lo scandalo del portafoglio rubato da Nurgül, Hasan Ali affronta di nuovo Yildiz insieme a Çagatay e Feride. La situazione diventa insostenibile e, stanco dei continui problemi, Çagatay decide di separarsi da Yildiz, lascia la casa e si rifugia in un albergo, dove finisce per ubriacarsi.

Cansu lo raggiunge in hotel, lo accompagna fino alla sua stanza e il giorno dopo lo convince di aver ricevuto da lui una dichiarazione d’amore. Yildiz, preoccupata per la sparizione del marito, riesce solo a sentirlo al telefono. Quando Çagatay rientra a casa, dice di essere rimasto fuori perché aveva bevuto troppo, ma lei non è del tutto convinta e chiede a Emir di tenerlo d’occhio. Il piano viene svelato e tra loro nasce un’altra discussione, anche se alla fine riescono a chiarirsi e fare pace.

I piani di Ender e Şahika non si fermano

Ender e Şahika credono di avere finalmente in mano un’arma per ricattare Hasan Ali: il video che mostrerebbe il presunto omicidio di Sedat. Ma quando l’uomo si presenta vivo nel suo ufficio, le due capiscono di essere finite in una trappola. Hasan Ali le ha ingannate ancora una volta, dimostrando di essere un avversario più furbo di quanto pensassero.

Le due non hanno però intenzione di arrendersi. Coinvolgono Svetlana in una seduzione per ottenere materiale compromettente con cui ricattarlo, ma anche questa volta Hasan Ali scopre tutto e manda all’aria il loro progetto. L’imprenditore informa Ender di essere al corrente del complotto organizzato insieme a Şahika, ma l’avvertimento non basta a fermarle. Decidono così di puntare Mahmut e, con l’aiuto di Nurgül, si mettono in contatto con Osman il Canguro, un pregiudicato incaricato di fingere di avere informazioni sull’assassino del padre di Mahmut.

Nel frattempo, Cansu continua a essere una pedina nelle loro mani. Durante una cena organizzata da Yildiz per conquistare Hasan Ali, la giovane conquista tutti con i suoi modi dolci e apparentemente ingenui, celando però il suo legame con Ender e Şahika. A cena incontra anche Caner, che sceglie di fare finta di ignorare i piani delle due donne. Non mancano le tensioni tra Feride e Asuman: la prima continua a puntare quest’ultima, riportando a galla il suo passato da cartomante, mentre Asuman risponde a tono e Yildiz prova a mettere in difficoltà Ender e Şahika mostrando alle donne dell’alta società quanto sia cambiata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI