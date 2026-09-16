Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di The Diplomat 4, e la nuova stagione sembra destinata a spingere ancora più a fondo il confine tra diplomazia, matrimonio e tradimento. Dopo il finale della terza stagione, Kate Wyler si ritrova in una posizione sempre più fragile, con la fiducia verso il marito Hal ridotta a un filo sottilissimo. Il trailer completo è disponibile dal 15 settembre 2026 e anticipa una stagione tesa sul piano politico e su quello privato.

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Kate e Todd, un’alleanza nata dalla diffidenza

La scoperta che Hal abbia collaborato in segreto con la presidente Grace Penn per ottenere Poseidon, una potente arma nascosta su un sottomarino russo, ha distrutto buona parte della fiducia che Kate nutriva nei confronti del marito. Nel trailer la vediamo provare a ricucire il rapporto, ma il sospetto resta il vero motore della storia. Lo stesso vale per Todd, marito di Grace, che sembra ormai escluso dal centro del potere e sempre meno convinto delle scelte della moglie. Da questa condizione comune nasce una nuova e instabile alleanza tra lui e Kate, uniti dalla stessa sensazione di non potersi più fidare davvero dei rispettivi partner.

La quarta stagione sembra voler portare avanti uno dei temi centrali della serie: Kate deve capire quali siano realmente i piani di Grace e Hal per Poseidon, ma anche decidere fino a che punto possa ancora fidarsi delle persone più vicine a lei. Il trailer mostra Todd sempre più coinvolto negli eventi e apparentemente diretto a Londra per lavoro, cosa che Kate accoglie con evidente disagio. La loro collaborazione potrebbe diventare uno degli elementi più interessanti della stagione, perché nasce non da una fiducia reciproca consolidata, ma da un interesse condiviso e da una comune diffidenza verso chi detiene davvero il potere.

La tensione cresce anche sul fronte britannico. Trowbridge appare sempre più determinato a ottenere risposte, mentre Stuart ed Eidra condividono un nuovo momento che potrebbe riaprire il discorso sulla loro relazione. Il trailer suggerisce che la situazione possa degenerare rapidamente, con soldati britannici armati nei pressi della residenza di Kate e un clima sempre più vicino al collasso.

Due matrimoni sull’orlo della rottura e una cospirazione che porta alla guerra

La sinossi ufficiale della stagione è piuttosto esplicita: due matrimoni rischiano di distruggersi a vicenda. Un momento catastrofico frantuma la fragile pace che Kate Wyler aveva costruito tra USA e UK, oltre al matrimonio in crisi che cerca di salvare. Mentre lotta per arginare i danni, la cospirazione della presidente Grace Penn e del vicepresidente Hal Wyler per sottrarre l’arma più potente della Russia spinge gli Stati Uniti verso la guerra. Kate e Todd, un’accoppiata tutt’altro che naturale, si uniscono per impedire all’alleanza Grace-Hal di sovvertire l’equilibrio di potere all’estero e in patria.

“Questa stagione è costruita attorno al quartetto formato da Kate, Hal, Grace e Todd.”

A dichiararlo è la creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Debora Cahn, che a Tudum ha spiegato come sia proprio il gioco a quattro il cuore narrativo dei nuovi episodi. Il dettaglio conta, considerando che nella terza stagione Hal è diventato Vicepresidente degli Stati Uniti: questo rende la portata della cospirazione con la presidente Penn ancora più rilevante per capire cosa bolle in pentola. Kate, dal canto suo, si ritrova ora implicata in quel piano che aveva scoperto solo alla fine della stagione precedente.

Sul fronte del cast ritroviamo Keri Russell e Rufus Sewell, affiancati da Allison Janney nel ruolo della presidente Grace Penn e da Bradley Whitford in quello di Todd Penn. Completano il gruppo Ato Essandoh, Ali Ahn e Nana Mensah, che interpreta Billie Appiah, capo di gabinetto della Casa Bianca, personaggio fisso nella stagione 4 dopo essere apparso sin dalla prima.

La serie arriva a questo nuovo capitolo dopo un 2026 importante sul fronte dei premi. The Diplomat ha ottenuto sei nomination ai Primetime Emmy, mentre Allison Janney ha vinto come miglior attrice non protagonista in una serie drama proprio per il ruolo di Grace Penn. Alle candidature si aggiungono anche quelle di Keri Russell come miglior attrice protagonista, Bradley Whitford come miglior attore guest e Rufus Sewell come miglior attore protagonista. Un riconoscimento non banale, se pensiamo che Keri Russell ha ricevuto una nomination come protagonista per ogni stagione della serie.

Per chi aspetta il ritorno sul piccolo schermo, l’appuntamento è segnato: The Diplomat 4 arriverà su Netflix il 15 ottobre 2026 con tutti gli otto episodi disponibili in una sola volta, anche per il pubblico italiano. Una maratona che, viste le premesse del trailer, rischia di essere parecchio intensa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI