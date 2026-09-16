Hogwarts si prepara ad accogliere tre nuovi volti. La serie Harry Potter di HBO ha ufficializzato il casting di Rafe Spall nel ruolo di Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards in quello di Myrtle la Mesta e Jasper Ambrose come Colin Creevey. Le riprese della Stagione 2 sono già in corso negli studi di Warner Bros. a Leavesden, nel Regno Unito.

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Un trio di new entry per Hogwarts

Rafe Spall vestirà i panni che erano stati di Mark Williams sul grande schermo, con un ruolo ricorrente. Arthur è un mago purosangue impiegato al Ministero della Magia, padre di sette figli e genitore di Ron, il migliore amico di Harry. Nel corso della saga lo ritroviamo anche come membro dell’Ordine della Fenice, schierato contro Voldemort e i suoi Mangiamorte: la sua figura di padre dedito alla famiglia, pur con un portafoglio tutt’altro che florido, è uno dei pilastri emotivi della storia.

Per Spall non si tratta di un esordio nel mondo creato da J.K. Rowling, ma di una sorta di eredità di famiglia, dato che suo padre Timothy aveva interpretato Peter Pettigrew, meglio noto come Codaliscia. La filmografia dell’attore è lunga e trasversale: passa per Shaun of the Dead e Hot Fuzz di Edgar Wright, Anonymous (dove ha vestito i panni di Shakespeare), Prometheus di Ridley Scott, Life of Pi di Ang Lee, The Big Short, The BFG di Steven Spielberg, The Ritual, Jurassic World: Fallen Kingdom e Men in Black: International. In televisione lo abbiamo visto di recente nella serie Sky Under Salt Marsh e nella commedia Apple TV Trying. È rappresentato da B-Side e UTA e, secondo diversi osservatori, la sua capacità di dare corpo a personaggi “everyman” messi sotto pressione lo rende adatto al ruolo.

Molly Hewitt-Richards sarà invece Myrtle la Mesta, lo spettro che infesta il bagno delle ragazze al secondo piano di Hogwarts, personaggio che nei film era stato di Shirley Henderson. L’attrice, rappresentata da Curtis Brown Group, ha alle spalle apparizioni nella serie BritBox Code of Silence e nel drama BBC Casualty. La sua presenza non sarà marginale: la storia di Myrtle e il suo peso narrativo avranno un ruolo di primo piano proprio in questa stagione, il che la rende una pedina fondamentale del racconto.

Colin Creevey e il resto del cast

A completare il terzetto è Jasper Ambrose, che interpreterà Colin Creevey dopo che la stessa HBO aveva avviato la ricerca per il ruolo. Creevey è uno studente del primo anno a Hogwarts, muggle-born e membro della Grifondoro, che idolatra Harry fino a seguirlo per il campus con una macchina fotografica in mano pur di strappargli uno scatto o due parole. Il personaggio fa il suo esordio in Harry Potter and the Chamber of Secrets, il secondo capitolo della saga: al cinema l’aveva interpretato Hugh Mitchell nel film del 2002, senza però tornare nei capitoli successivi. Ambrose, che ha lavorato in The Sheep Detectives, è rappresentato da Sylvia Young Agency.

I tre si aggiungono agli altri ingressi già annunciati per la Stagione 2: Kit Harington nel ruolo di Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill come Ginny Weasley, Lenny Rush nei panni di Dobby e Billy Barratt in quelli di Tom Riddle. La parte di Lockhart era stata inizialmente affidata a Nicholas Hoult, che ha abbandonato il progetto dopo appena tredici giorni; al suo posto è arrivato l’interprete di Game of Thrones, che tra l’altro aveva già dato la voce al personaggio negli audiolibri Harry Potter and the Chamber of Secrets: Full-Cast Edition.

Attorno a loro resta confermato il nucleo ricorrente della serie: Dominic McLaughlin è Harry Potter, Arabella Stanton è Hermione Granger, Alastair Stout è Ron Weasley, John Lithgow è Albus Silente, Janet McTeer è Minerva McGranitt, Paapa Essiedu è Severus Piton e Nick Frost è Rubeus Hagrid.

Come si arriva alla stagione 2

La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod figura come produttore esecutivo e regista di diversi episodi per HBO, in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi compaiono anche J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV e David Heyman di Heyday Films.

Il debutto è fissato per il 25 dicembre, una collocazione che trasforma la serie in un appuntamento delle feste natalizie, mentre il rinnovo per la Stagione 2 era arrivato il 6 maggio. Il secondo ciclo si intitolerà Harry Potter and the Chamber of Secrets e adatterà il secondo romanzo della saga di J.K. Rowling. Per annunciare i nuovi ingressi, HBO Max ha scelto una didascalia piuttosto esplicita sul proprio account Instagram ufficiale: “Get your camera ready”, riferimento alla macchina fotografica di Creevey.

Get your camera ready

Resta da capire con quale tempistica la serie approderà in Italia, dove la distribuzione è attesa su Max: al momento non sono state diffuse date ufficiali per il nostro Paese, quindi conviene tenere d’occhio gli aggiornamenti della piattaforma man mano che si avvicina il debutto americano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI