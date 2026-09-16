Tra le grandi novità di questa edizione di Uomini e Donne, che riaprirà i battenti lunedì 21 settembre, c’è l’arrivo di Alessandra Mussolini come quarta opinionista del talk show. Le registrazioni sono ricominciate da fine agosto, mentre per la messa in onda mancano pochissimi giorni. A un passo dal grande inizio, la nuova opinionista ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni molto importanti e interessanti sulla trasmissione e sulla decisione presa da Maria De Filippi di rivolgersi proprio a lei.

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Alessandra Mussolini su Uomini e Donne: quanto resterà e confessioni sul talk show

Alessandra Mussolini ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato del suo nuovo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. La notizia ha diviso un po’ il pubblico da casa. Alcuni telespettatori non hanno accolto di buon grado questa novità e si sono augurati che la permanenza della donna sia solo temporanea nel talk show, ma sarà davvero così? A dare una risposta definitiva ed esaustiva è stata la diretta interessata. Alessandra ha detto che, a meno che non succedano cose clamorose, o non la caccino improvvisamente, lei rimarrà in pianta stabile nel programma, almeno per questa stagione.

Dopo aver chiarito questo aspetto, poi, Alessandra ha svelato cosa, a suo avviso, renda Uomini e Donne un programma di così tanto successo. A suo avviso, si tratta delle dinamiche, Il fatto di potersi mettere in gioco in amore anche a una certa età rappresenta un’arma vincente. Inoltre, si tratta di una trasmissione ricca di spunti di vita quotidiana. Quello che accade è tutto frutto della realtà e delle normali interazioni umane e di coppia. Proprio questa spontaneità, dunque, rappresenta il grande punto di forza del format.

Ecco perché Maria De Filippi ha scelto proprio lei

Nel corso dell’intervista, poi, Alessandra Mussolini ha parlato anche di come mai Maria De Filippi abbia deciso di puntare proprio su di lei per ricoprire il ruolo di quarta opinionista di Uomini e Donne. Ebbene, a tal riguardo, ha ammesso che tutto sia partito dalla conduttrice. Un giorno le due si sono incontrate e Maria le ha fatto la proposta. Il motivo celato dietro questa scelta sta nel fatto che la De Filippi sia rimasta particolarmente colpita dalle dinamiche che Alessandra sia stata in grado di creare nella sua scorsa partecipazione al Grande Fratello. In ogni caso, Alessandra ha puntualizzato di non aver bisogno di fare carriera, dunque, se ha accettato la proposta è solamente perché la diverte l’idea di cimentarsi in questo nuovo ruolo. Insomma, le aspettative sulla nuova opinionista sono notevoli, non resta che attendere il progredire della stagione per vedere se saranno deluse oppure no.