La storia tra Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis è finita. I due avevano lasciato insieme Temptation Island con un anello al dito e la promessa di ricominciare, ma hanno confermato la rottura nello speciale …E Poi…E Poi, seguita da un acceso botta e risposta sui social che ha tenuto banco per giorni.

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La crisi e la conferma della rottura

Usciti dal programma con un anello di fidanzamento e l’intenzione di ripartire, i due avevano fatto pensare a un possibile lieto fine. Andrea, il barman pugliese, aveva sorpreso il pubblico nelle ultime puntate quando, in preda a una forte malinconia, aveva richiesto il confronto con la fidanzata ammettendo di provare per lei un sentimento fortissimo: una confessione che aveva riportato il sereno tra i due e li aveva portati a lasciare insieme la trasmissione. Anche nell’appuntamento registrato un mese più tardi sembravano aver ritrovato un equilibrio.

Fuori dal programma, però, i problemi precedenti alla partecipazione al reality sono tornati a emergere. Presentatasi da sola davanti a Filippo Bisciglia nello speciale andato in onda il 14 settembre, Iris ha spiegato di non aver ritrovato la serenità sperata e di essersi sentita nuovamente poco considerata. “Abbiamo litigato, poi ne abbiamo parlato anche con calma, è proprio quello il problema, diamo valore diverso alle cose”, ha raccontato. Secondo la ragazza, Andrea sarebbe stato spesso distante e lei avrebbe continuato a sentirsi sola all’interno della coppia. Nel frattempo aveva anche smesso di indossare l’anello ricevuto nello speciale del “mese dopo”, alimentando le voci sulla separazione.

Andrea, dal canto suo, ha ammesso di essere ancora innamorato, ma ha raccontato di aver raggiunto il limite dopo una discussione nata quando Iris avrebbe controllato il suo telefono senza il suo consenso. A suo dire, negli ultimi mesi avrebbe cercato continuamente di rassicurarla e di andare incontro alle sue esigenze, fino alla decisione di non voler più proseguire un rapporto segnato dalla mancanza di fiducia. Secondo indiscrezioni, a riaprire la crisi sarebbe stata una chat nascosta, ovvero una conversazione con una ex amica di Iris, con la quale la 23enne pugliese aveva interrotto i rapporti, un dettaglio che aiuta a contestualizzare meglio il motivo della rottura definitiva.

Lo sfogo social e la replica di Iris

Le dichiarazioni rese da Iris nello speciale non sono state accolte bene da Andrea Petraroli, che al termine della puntata ha affidato a Instagram un lungo sfogo, contestando soprattutto l’immagine di un compagno poco presente e disinteressato.

“Ormai ho capito che, per giustificare la fine di un rapporto, bisogna distruggere la persona con cui hai mangiato, dormito, viaggiato e condiviso ore, giorni e anni della tua vita”

Andrea ha poi ripreso alcune frasi pronunciate dall’ex, tra cui “Mi sono sempre sentita sola”, “Lui è sempre al bar” e “Io ho bisogno di un uomo”, sostenendo di aver dimostrato il proprio affetto attraverso numerosi gesti quotidiani. Ha ricordato, ad esempio, le volte in cui rientrava con la cena o un gelato per lei, le lunghe giornate di lavoro per potersi permettere una vacanza insieme e i regali acquistati mentre faceva shopping. “Forse non sono l’uomo migliore del mondo, ma non sono mai stato un menefreghista!”, ha concluso.

La replica di Iris è arrivata poco dopo ed è stata più sintetica: pubblicando sui social la foto di due palline da tennis, ha scritto “Ecco le mie palle (rotte). Buonanotte”, facendo capire di non voler proseguire pubblicamente il confronto. Intorno alla ragazza sono circolate anche indiscrezioni su una possibile vicinanza con Dimitri, ex tentatore del programma, ma quest’ultimo ha negato qualsiasi relazione sentimentale parlando soltanto di amicizia.

Lo scambio di accuse e repliche ha coinvolto anche i follower, che hanno seguito con attenzione ogni passaggio della vicenda. Nella puntata del 14 settembre solo Rosario e Alessandra hanno deciso di proseguire insieme il proprio percorso, mentre per Andrea e Iris la strada comune si è chiusa proprio davanti alle telecamere, tra conferme ufficiali e strascichi social che continuano ad alimentare il dibattito sul post-reality.

Per chi si fosse perso qualche appuntamento, è possibile recuperare le puntate consultando la replica di Temptation Island, mentre per approfondire le dinamiche del programma è disponibile anche il regolamento di Temptation Island. Per chi si sta già chiedendo quando si concluderà la prossima edizione, è utile sapere quando finisce Temptation Island.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI