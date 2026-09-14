I fan di Uomini e Donne sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di scoprire che cosa sia successo tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo dopo la scorsa registrazione del programma. Anche se sono trapelate alcune indiscrezioni a riguardo, nessuno dei due ha proferito parola in maniera esplicita, pertanto, i dubbi rimangono. In questi giorni, però, Agnese ha deciso di ritornare sui social, dopo la sua sparizione temporanea. La donna ha pubblicato delle Storie su Instagram in cui ha lasciato intendere, in maniera non troppo velata, come stiano le cose con Roberto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno di Agnese De Pasquale sui social e gli sfoghi della dama di Uomini e Donne

Dopo l’annuncio di Agnese De Pasquale fatto in una scorsa registrazione di Uomini e Donne circa la rottura con Roberto Priolo si sono susseguite tante dinamiche. Prima è arrivata la reazione dell’uomo, trapelata da alcune indiscrezioni, poi c’è stato il confronto diretto a UeD, poi la cancellazione di Agnese dai social e, adesso, il ritorno della dama con alcuni sfoghi. Nel corso di questo fine settimana, la protagonista ha deciso di pubblicare delle Storie alquanto pungenti dalle quali si è evinto chiaramente che le cose con Roberto siano ancora molto tese.

Dapprima Agnese ha pubblicato un contenuto contenente un discorso fatto da Emma Bonino in cui viene fatto un elogio alle donne che spesso vengono accusate di essere “troppo”; troppo donne, troppo giovani, troppo anziane. Ebbene, queste donne devono continuare ad essere esuberanti, ad avere troppi sogni, troppe curiosità, troppe esigenze perché questo è l’unico modo per rimanere giovani dentro e fuori. Successivamente, poi, la De Pasquale ha mostrato un altro contenuto in cui si fa riferimento al fatto che, per evitare di rimanere da soli in questa società, bisogna omologarsi alla massa, cosa che lei non è affatto disposta a fare, dunque, preferisce rimanere sola.

Come ha reagito Roberto Priolo

Attraverso questi sfoghi, dunque, Agnese ha lasciato chiaramente intendere di non trovarsi in una situazione sentimentale tranquilla. Le cose con Roberto non sembrano essere state chiarite affatto, anche se questo giovedì 17 settembre ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne nella quale potrebbero esserci degli aggiornamenti sulla vicenda. Nel frattempo, anche Roberto Priolo ha deciso di riprendere in mano i suoi social, che aveva abbandonato da diverso tempo. Il cavaliere ha pubblicato un contenuto decisamente più generico, forse troppo generico, ma che comunque mette in evidenza la sua solitudine. L’uomo ha pubblicato una foto che lo ritrae sulla vetta di una montagna, dopo aver eseguito una scalata piuttosto impegnativa. Per ulteriori aggiornamenti, non resta che attendere i prossimi giorni.