Le registrazioni della seconda stagione di The 50 sono entrate nel vivo e, come spesso accade in questi casi, il cast sta trapelando un po’ alla volta. Dopo i primi 30 nomi, eccone altri 10 che vanno a comporre (quasi del tutto) la lista dei partecipanti di uno dei game show più chiacchierati di Prime Video. E le prime dinamiche, a quanto pare, non si sono fatte attendere.

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The 50: un format che pesca dai reality

Per chi non lo conoscesse, The 50 è un game show di Prime Video che riunisce 50 volti conosciuti della televisione, dei social e del web all’interno di un’unica grande sfida. Un format corale, dove convivenza e strategia si intrecciano e dove le dinamiche umane finiscono inevitabilmente per diventare le vere protagoniste. Proprio come accaduto nella prima stagione, che aveva giocato molto sulla rivalità tra Helena Prestes e Shaila Gatta, anche questa seconda edizione sembra aver deciso di attingere a piene mani dall’ultima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Una scelta che, a giudicare dai nomi che stanno emergendo, promette scintille.

Le anticipazioni arrivano dal solito, ben informato, Lorenzo Pugnaloni, che evidentemente ha una spia piazzata all’interno del gioco e che sta raccontando passo dopo passo quello che accade nella casa. Stando alle sue indiscrezioni, le registrazioni procedono già a ritmo spedito: sono arrivati i primi abbandoni, le prime eliminazioni e soprattutto le prime dinamiche degne di nota.

Il cast al completo: dai nomi attesi alle sorprese

Fra i dieci nuovi concorrenti che si aggiungono alla lista già nota, spicca il nome di Carmen Borriello, impossibile da dimenticare per quel video sfogo virale di sua madre (“Carmen ma mic iss fatt coccos cu coccrun?”). Ci sono poi Sofia Costantini e Manuel Di Bernardo, attualmente nel cast di Physical Italia: da 100 a 1, e Mattia Fumagalli, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello di Signorini. Non manca Lorenzo Nobilio, il “bonazzo queer” che abbiamo conosciuto nel reality di Netflix ispirato a Squid Game, che in passato aveva dichiarato apertamente il desiderio di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Spazio anche alle ex gieffine Federica Rosatelli e Guendalina Canessa, a Klodian Mihaj di Too Hot To Handle Italia e al ballerino Alecksandro Rizzo. Ma il cast completo, secondo quanto ricostruito, è molto più ampio e comprende nomi che spaziano tra generazioni e generi televisivi diversi.

Lorenzo Nobilio di Squid Game: “Sono queer e cerco l’amore, mi piacerebbe fare il Grande Fratello” https://t.co/CX1ScWTwmF #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 9, 2023

Ecco la lista aggiornata dei concorrenti:

Aida Nizar, Aida Yespica, Alberto Mezzetti, Alecksandro Rizzo, Alex Belli, Aurora & Sofia Costantini, Carmen Borriello, Clizia Incorvaia, Daniele Tosto, Dayane Mello, Elenoire Ferruzzi, Eugenio Colombo, Federica Rosatelli, Genny Urtis, Giovanni Urso Fatturage, Guendalina Canessa, Guendalina Tavassi, Ibiza Altea, Il Masseo, Il Rosso, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, José Carlos Montoya, Klodian Mihaj, Lorenzo Nobilio, Lorenzo Spolverato, Lucia Ilardo, Manuel Di Bernardo, Maria Teresa Ruta, Matilde Brandi, Mattia Fumagalli, Oriana Marzoli, Renato Biancardi, Simone Margagliotti, Sofia Costantini, Sonia Lorenzini, Stefania Orlando, Stefano Bettarini.

Da segnalare in particolare la presenza di tre icone dei reality spagnoli: Oriana Marzoli, Aida Nizar e José Carlos Montoya, il celebre concorrente che ha dato di matto a La Isla De Las Tentaciones. Accanto a loro, volti noti dei social come Il Masseo e Il Rosso di TikTok, l’ex tronista Eugenio Colombo, Daniele Tosto conosciuto nella prima edizione di Ex On The Beach Italia e Simone Margagliotti di Temptation Island.

Caos in casa: ritiri, eliminazioni e quasi-rissa

Le prime dinamiche registrate all’interno del gioco non sono certo passate inosservate. A quanto pare, Jessica Morlacchi si sarebbe ritirata “prima ancora di iniziare”: l’ex vincitrice del Grande Fratello avrebbe deciso di abbandonare l’esperienza prima che entrasse davvero nel vivo. Diversa, invece, la situazione di Stefania Orlando, che sarebbe stata tra le prime concorrenti eliminate dal gioco, una distinzione importante rispetto al ritiro volontario della collega. La stessa Orlando avrebbe spoilerato la propria uscita immortalando il viaggio di ritorno in treno con tanto di scritta “Si torna a casa”. Stesso copione per Alecksandro Rizzo, che ha pubblicato una storia con scritto semplicemente: “Ritornato”.

Con Aida un vero e proprio accanimento a branco, un po’ come accadde al GF 15 di Barbara d’Urso. Aida Nizar è arrivata quasi alle mani con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini.

È quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, che ha descritto un momento particolarmente concitato durante una delle prove, con una tensione tale da far temere il peggio. Del resto, con due autentiche regine dei reality come Aida Nizar e Oriana Marzoli nella stessa casa, era prevedibile che gli animi si scaldassero. Grande attenzione anche su Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che tornano a condividere un’esperienza televisiva dopo essere stati tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello: le anticipazioni parlano di possibili sviluppi nel loro rapporto, ma senza chiarire nel dettaglio cosa sia effettivamente accaduto.

Nonostante la nuova stagione arriverà solo il prossimo anno, le anticipazioni sulle dinamiche nate all’interno del cast non mancano di certo e continuano ad alimentare la curiosità attorno a quella che si preannuncia come un’edizione decisamente movimentata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI