La settimana che va dal 14 al 18 settembre 2026 si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena nella soap di Rai 3. Tra sparizioni misteriose, trappole in agguato e fiducie messe a dura prova, gli abitanti di Palazzo Palladini non avranno un attimo di tregua. Vediamo insieme cosa ci aspetta nelle nuove puntate della trentunesima stagione di “Un posto al sole“.

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La scomparsa di Eduardo manda in tilt la famiglia

L’assenza improvvisa di Eduardo Sabbiese getta nello sconcerto e nella rabbia i suoi familiari, che non riescono a darsi una spiegazione. Mentre Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola, nessuno può immaginare la verità che si cela dietro quella sparizione. Clara sprofonda nella disperazione, convinta che il marito l’abbia abbandonata per Stella, mentre Rosa continua a difenderlo con fermezza. Posizione, questa, che finisce per creare un contrasto sempre più acceso con Damiano, allontanando ulteriormente i due.

Ma la realtà, come spesso accade, è ben diversa da quella immaginata. Eduardo è in balia di Grillo, che ha ottenuto da lui una confessione e sembra ormai sempre più vicino a consumare la propria vendetta. La situazione per l’uomo si fa pericolosa, e gli sviluppi delle prossime puntate terranno tutti con il fiato sospeso. Da notare come Grillo abbia incluso nel suo mirino persino Damiano, ampliando il raggio della sua ritorsione. Nessuna anticipazione conferma una morte di Eduardo: la verità è che Grillo lo tiene sotto il proprio controllo, e parlarne come di un’uscita di scena definitiva sarebbe quantomeno prematuro.

Al Caffè Vulcano la tensione resta alta

Restando in tema di situazioni sul filo del rasoio, al Caffè Vulcano la trappola che Lorenza ha preparato ai danni di Samuel è ormai pronta a scattare. Il ragazzo, profondamente mortificato per il grave errore commesso nel locale, cerca in ogni modo di rimediare, ma Micaela comincia a dubitare che quanto accaduto sia stato davvero un semplice incidente. I sospetti si insinuano, e per Samuel si prospetta una settimana tutt’altro che semplice.

Per chi volesse seguire le vicende di Palazzo Palladini, l’appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. La soap è disponibile anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay, oppure recuperabile tramite la replica, per non perdere neppure una puntata di questa trentunesima stagione che continua a regalare emozioni forti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI