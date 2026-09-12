Un nuovo programma d’informazione debutta su Retequattro nella fascia mattutina, con meno conduzione in studio e più inchieste degli inviati. Intanto i dati Auditel premiano Il Paradiso delle Signore e vedono Jukebox La Notte delle Hit vincere la prima serata di ieri, venerdì 11 settembre 2026.

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Un nuovo mattino su Retequattro

Debutta su Retequattro il nuovo programma d’informazione della fascia mattutina. La linea è chiara: meno conduzione in studio e più spazio alle inchieste degli inviati. Il passato? Sì, ma non quello di Ranucci.

“Ci piacerebbe riallacciare i fili con il Report di Milena Gabanelli”

È la dichiarazione che accompagna il debutto. Il programma vuole quindi recuperare lo spirito del giornalismo d’inchiesta targato Gabanelli, senza però richiamarsi all’attuale conduzione di Report. Spazio anche alla storia della dodicenne che è riuscita a salvarsi dagli abusi del compagno della madre facendo il segnale antiviolenza, un caso che sarà al centro della puntata.

Ascolti daytime, il Paradiso delle Signore conquista il 14.8%

Vediamo ora i dati del daytime. Il dato saliente è la crescita de Il Paradiso delle Signore, che su Rai1 conquista 1.123.000 spettatori con il 14.8% di share. Prima, La Volta Buona Special colleziona 1.264.000 spettatori (11.3%) e Speciale TG1 11 Settembre 2001: 25 Anni Dopo raggiunge 1.064.000 spettatori (11.8%). A seguire, dopo il TG1 (807.000 11.7%), Vita in Diretta realizza 1.142.000 spettatori (16.4%) nella presentazione e 1.398.000 spettatori (18.4%). Su Canale5, Beautiful raggiunge 1.978.000 spettatori (17.1%), Forbidden Fruit 2.164.000 spettatori (20.4%), mentre Far Away e Tutto per la mia Famiglia totalizzano complessivamente 1.955.000 spettatori (23.6%).

Prima serata, Jukebox davanti a tutti

Nell’access prime time, a comandare è stata La Ruota della Fortuna (Canale5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi, mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai1 a battere Caduta Libera (Canale5). In prima serata, in total audience su Rai1 Jukebox La Notte delle Hit interessa 2.056.000 spettatori pari al 17.2% di share. Il programma è condotto da Antonella Clerici e Clementino. Su Canale5 L’Erede si ferma a 1.575.000 spettatori (13.3%). Su Rai2, dopo la presentazione (409.000 2.5%), Emma Bonino a Belve intrattiene 629.000 spettatori (4.1%); a seguire L’Ispettore Coliandro 7 in replica registra 423.000 spettatori (3.68%). Su Italia1 CIA incolla davanti al video 753.000 spettatori (5.52%). Su Rai3 La Legge di Lidia Poët segna 496.000 spettatori (3.27%). Su Rete4, dopo la presentazione (659.000 4%), Quarto Grado totalizza 896.000 spettatori (8.7%). Su La7 11 settembre Senza scampo raggiunge 607.000 spettatori (4.28%). Su Tv8 Pechino Express L’Estremo Oriente ottiene 403.000 spettatori (3.12%). Sul Nove Osteria Giacobazzi raduna 554.000 spettatori (4.12%), con L’Ultimo Giro a 288.000 (3.11%). Su RealTime Bake Off Dolci in Forno arriva a 573.000 spettatori (4.02%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI