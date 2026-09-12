La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata: Ornella Muti sarà una dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, l’attrice ha sciolto ogni dubbio con un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma di Rai 1, lasciando poco spazio all’immaginazione.

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La conferma social con Naike Rivelli

L’annuncio è arrivato nel modo più simpatico possibile. Nel filmato diffuso sui profili social della trasmissione, Ornella Muti compare insieme alla figlia Naike Rivelli, che con insistenza le chiede: “Lo fai o non lo fai?”. Una domanda ripetuta più volte, quasi come un tormentone, fino alla risposta che mette a tacere ogni voce: “Sì, ci vado a Ballando con le Stelle”. Un modo informale e divertente per ufficializzare quella che era già considerata una delle presenze più attese della nuova stagione.

La partecipazione dell’attrice non era poi così scontata. Dopo anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, Ornella Muti sembrava ormai pronta a dire sì, ma secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane l’accordo non era ancora stato definito. Ora, con la conferma ufficiale, ogni dubbio è stato cancellato e la 13esima casella del cast può dirsi riempita.

Lo vogliono sapere tutti… dai! Ornella Muti è la tredicesima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle!

Il cast al completo e le prime coppie in gara

Con l’ingresso di Ornella Muti, l’edizione 2026 del programma ha ormai preso forma. Alla conduzione torna come sempre Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, che dopo l’esperienza in gara dello scorso anno si ritrova di nuovo al suo fianco. La sfida prenderà il via sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, come già confermato dalle prime anticipazioni su quando inizia Ballando con le Stelle.

Il cast è ormai quasi completo e comprende nomi di peso del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione: Anna Safroncik, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Massimo Ghini, Andy Diaz, Manuela Moreno e, appunto, Ornella Muti. Nelle ultime ore sono state svelate, sempre via social, anche le prime coppie che saranno in gara, alimentando la curiosità di chi segue il programma da anni.

Tra gli abbinamenti più interessanti spicca quello tra Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitore della precedente edizione: il ballerino torna quindi in pista con un nuovo ruolo, questa volta accanto alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Attenzione anche alla coppia formata da Carlo Aloia e Manuela Moreno: il maestro, reduce da un infortunio, sarà comunque regolarmente al via. Sul fronte internazionale, riflettori puntati su Andy Diaz, campione di atletica, che affronterà la sfida del ballo insieme a Gioia Giovanatti.

Ecco nel dettaglio gli abbinamenti annunciati: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti, Carlo Aloia con Manuela Moreno, Giovanni Pernice con Noemi Bocchi, Giada Lini con Alessandro Matri, Valentina Fiorini con Massimo Ghini, Gioia Giovanatti con Andy Diaz, Anastasia Kuzmina con Jimmy Ghione, Leonardo Lini con Anna Safroncik, Erika Martinelli con Alberto Ravagnani, Luca Urso con Monica Guerritore, Elisa Terrasi con Riccardo Rossi e Rebecca Gabrielli con Eugenio Finardi.

I maestri e la giuria

Sul fronte dei maestri, restano al loro posto volti ormai familiari come Giovanni Pernice e Nikita Perotti, mentre fanno il loro ingresso due new entry: Gioia Giovanatti e Leonardo Lini. Quest’ultimo arriva con un passato ad Amici e un’importante esperienza maturata nel mondo della danza, tra competizioni e palcoscenici internazionali. Nato nel 1998, Leonardo è il fratello di Giada Lini, già professionista del programma di Rai 1: una vera e propria dinastia della danza che si ritrova nella stessa edizione.

Al tavolo della giuria restano invece Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Tre presenze che ormai sono un’istituzione del programma, con tutto quello che comporta: le liturgie, gli attriti e l’affetto di Milly Carlucci, che ancora una volta li ha voluti al proprio fianco per valutare le performance dei concorrenti.

Con la conferma di Ornella Muti e la definizione quasi completa delle coppie, non resta che segnare la data sul calendario. Il conto alla rovescia verso il 3 ottobre è ufficialmente iniziato, e l’attesa per vedere come l’attrice se la caverà sulla pista da ballo è già alle stelle.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI