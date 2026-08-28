Giovedì 27 agosto 2026 è stata effettuata la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Come già anticipato ieri, Maria De Filippi ha deciso di introdurre una nuova opinionista, che si è rivelata essere Alessandra Mussolini. La vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello si è subito data da fare nel suo ruolo intervenendo in più faccende, arrivando anche a scontrarsi con Tina Cipollari. Questo inizio, dunque, preannuncia grandi momenti esilaranti. Per quanto riguarda il Trono Over, ci sono stati degli ospiti, dei ritorni, degli scontri e dei grandi assenti. Al Trono Classico, invece, è stata presentata la prima tronista di quest’anno.

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Spoiler UeD Trono Over: ritorni, nuovi arrivi, primi scontri e grandi assenti

Le anticipazioni della registrazione del 27 agosto di Uomini e Donne rivelano che nel parterre del Trono Over ci sono stati tanti ritorni. Tra i confermati di quest’anno sono apparsi Diego Tavani, Gemma Galgani, Marco Gaggini, Gloria Nicoletti, Barbara De Santi, Marina Brachetta e, contrariamente a quanto sembrava, anche Sabrina Zago, su cui erano trapelate delle indiscrezioni differenti. Dopo la presentazione della nuova opinionista, Alessandra Mussolini, la conduttrice è subito entrata nel vivo del programma chiedendo a Gemma di accomodarsi al centro dello studio per conoscere due cavalieri venuti per corteggiarla. Il primo si chiama Fabio ed ha 60 anni, mentre il secondo si chiama Andrea e di anni ne ha 68.

Ad un certo punto, poi, c’è stato un piccolo scontro tra Tina e Marina, durante il quale l’opinionista non ha perso occasione per attaccare la donna. Sulla vicenda, però, è prontamente intervenuta Alessandra, la quale ha preso le difese della dama, dando luogo ad un primo scontro con la sua collega opinionista. Già si è capito che tra le due donne ci saranno scintille. In studio, poi, sono arrivati Alessio Pili Stella e Debora Bragetta, i quali hanno raccontato che la loro storia stia procedendo serenamente. Al tutto non ha assistito Rosanna Siino, che si è rivelata essere una delle grandi assenti alla registrazione, non si sa se in modo temporaneo o permanente.

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Lo scandalo per un abito da 2000 euro

L’attenzione si è poi spostata su di un’altra coppia, ovvero, Antonio Marino e Paola Fatuzzo. I due avevano intrapreso una frequentazione fuori dal programma, ma le cose hanno preso una piega inattesa. Dopo un primo momento tranquillo, è venuto fuori che Antonio abbia visto anche Gloria, con cui si è scambiato un bacio. Contemporaneamente, però, ha continuato a vedere anche Paola, arrivando a dichiarare di trovarsi meglio con quest’ultima. Paola, però, ha deciso di chiudere la conoscenza, mentre Antonio è apparso predisposto ad uscire dal programma insieme a lei. Alla fine, sono rimasti entrambi nel parterre da single.

Gli animi si sono surriscaldati nel momento in cui è emersa una faccenda piuttosto incresciosa. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di UeD della registrazione del 27 agosto, Antonio avrebbe rivelato a Gloria che Paola gli avesse chiesto di comprarle un abito da 2000 euro. Lui avrebbe accettato in quanto intenerito dal fatto che lei sembrava non poterselo permettere. In ogni caso, nel parterre maschile mancavano molti volti, sta di fatto che Maria De Filippi ha chiesto a tutti i nuovi arrivati di presentarsi.

Le anticipazioni del Trono Classico: nuova tronista e troni vuoti

Passando alle vicende del Trono Classico, infine, c’è stata la presentazione della prima tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Lei si chiama Giorgia Angeloni ed è un volto sconosciuto al pubblico da casa. Tra i suoi corteggiatori è apparso anche Lory, ex tentatore di Sabrina della scorsa edizione di Temptation Island. La tronista è apparsa subito coinvolta da un corteggiatore di nome Simone, con il quale ha scelto di ballare due volte. Accanto alla seduta di Giorgia c’erano anche altri due Troni che, molto probabilmente, saranno destinati a due ex volti del reality show incentrato sulle tentazioni. In questo periodo si stanno registrando gli speciali del programma, non appena le riprese saranno terminate del tutto, verranno scelti e annunciati i fortunati.