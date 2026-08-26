Domani, giovedì 27 agosto 2026 riapriranno i battenti di Uomini e Donne. I protagonisti della nuova edizione torneranno negli studi Elios per registrare le prime puntate del talk show, che poi andranno in onda a settembre. Come sempre, ci saranno tanti ritorni, ma anche tanti volti nuovi. Tra i primi, però, pare ci sia qualche protagonista che, dopo essere stato ricontattato dalla redazione del programma, avrebbe deciso di declinare l’invito e rinunciare a tornare nel parterre.

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I due cavalieri che hanno rifiutato di tornare a Uomini e Donne quest’anno

Finalmente sta per ripartire Uomini e Donne e, stando ad alcune indiscrezioni trapelate ieri sul web, pare che la nuova edizione riservi un colpo di scena inaspettato. Ad ogni modo, in attesa di scoprire di che cosa si tratti, il pubblico appassionato può intrattenersi con un’altra succulenta indiscrezione. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha svelato che due ex protagonisti del Trono Over di UeD avrebbero rifiutato l’invito della redazione a tornare nel programma anche quest’anno. Nel caso specifico, si tratterebbe di Mario Lenti ed Edoardo Nestori.

Per quanto riguarda il primo, in effetti la notizia non sconvolge più di tanto. Nel corso di questa estate, infatti, il cavaliere è stato avvistato in compagnia di una donna, cosa che ha spinto a pensare che abbia intrapreso una frequentazione lontano dalle telecamere. Alla luce di questa nuova informazione, dunque, si rafforza sempre di più l’ipotesi che abbia trovato l’amore fuori dal programma. In merito ad Edoardo, invece, anche sul suo conto sono trapelate delle indiscrezioni in questo periodo. Sembrava, infatti, che il cavaliere stesse frequentando nuovamente Paola Fatuzzo. Sul loro conto, però, non sono trapelate ulteriori informazioni, dunque, non si sa se effettivamente la storia abbia avuto un seguito oppure no.

Possibili ripensamenti, ritorni certi e altri impediti

Ad ogni modo, è sempre utile precisare che si tratta di decisioni momentanee, che potrebbero cambiare in corso d’opera a seconda degli impegni, delle disponibilità e delle vite sentimentali dei protagonisti. Le cose, quindi, potrebbero anche cambiare. Tra i ritorni assolutamente inevitabili ci sarà, invece, quello di Gemma Galgani, che anche quest’anno si metterà in gioco nella speranza di trovare un uomo. Scoprire che Mario Lenti non farà parte del cast potrebbe rappresentare per la donna l’ennesima batosta, ma in ogni caso il cavaliere non le ha mai dato modo di credere che tra di loro potesse esserci dell’altro. Tra i protagonisti che, invece, vorrebbero tanto tornare nel programma senza averne la possibilità c’è Mario Cusitore. Quest’ultimo da mesi condivide contenuti sui social legati al programma, l’ultimo proprio in queste ore, ma al momento non è trapelata nessuna notizia ufficiale, o quanto meno papabile, inerente la possibilità di un ritorno. Staremo a vedere.