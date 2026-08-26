La storia tra Cinzia Paolini e Marco Troiani cominciata subito dopo l’inizio della pausa estiva di Uomini e Donne sembrava essere giunta al capolinea. A far sorgere questo sospetto erano stati i diretti interessati che, attraverso i social, avevano lanciato dei messaggi alquanto confusi. In queste ore, però, dai loro profili Instagram sono comparsi dei movimenti alquanto inattesi che lasciano presagire un ritorno di fiamma.

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Pace fatta tra Cinzia e Marco a un passo dalle registrazioni di Uomini e Donne? Cosa è successo

Se c’è una cosa che Cinzia Paolini e Marco Troiani sanno fare bene è attirare a sé i riflettori. In questo erano molto bravi sia durante la loro esperienza a Uomini e Donne, sia lontano dalle telecamere. Per tutto il periodo estivo non hanno fatto altro che condividere contenuti sui loro social inerenti le loro giornate, il loro rapporto e i loro stati d’animo, specie la dama. Di recente, però, i loro movimenti su Instagram avevano fatto sorgere il sospetto di una possibile fine del loro rapporto, a causa di stoccate reciproche, messaggi ambigui e contraddittori. Ebbene, proprio in queste ore, sembra che le cose siano cambiate.

Cinzia Paolini e Marco Troiani hanno condiviso nello stesso momento una foto della luna che splende nel cielo. Il cavaliere ha aggiunto come didascalia con una frase che recita così: “La mia luna… un po’ più a sud“. Il pensiero, poi, è stato completato con l’aggiunta di due cuori rossi. Contemporaneamente anche Cinzia ha pubblicato la stessa topologia di contenuto, con la stessa identica frase, sostituendo semplicemente “sud” con “nord” e inserendo l’emoticon di un bacio, invece che quella dei cuori.

Mossa strategica della Paolini e di Troiani per attirare i riflettori prima di UeD?

I telespettatori appassionati di Uomini e Donne sono perfettamente a conoscenza del fatto che Cinzia e Marco stiano vivendo il loro rapporto combattendo costantemente con la distanza che li separa, in quanto lui vive a Milano, mentre lei a Salerno. In più occasioni lui ha proposto alla dama di trasferirsi al nord, ma la donna ha sempre declinato asserendo di non essere pronta a questo passo, oltre che impossibilitata a spostarsi a causa di alcuni impegni personali e professionali. In ogni caso, alla luce degli ultimi contenuti pubblicati, risulta alquanto difficile dare interpretazioni diverse da quelle inerenti una riappacificazione tra i due e, perché no, anche la predisposizione a generare un salto di qualità nel loro rapporto.

Quanto condiviso dai due protagonisti ha un tempismo davvero perfetto, in quanto proprio domani pomeriggio si registreranno le prime puntate di Uomini e Donne, dunque, è possibile che i due presenzino in trasmissione proprio per raccontare come stiano andando le cose nel loro rapporto e quali siano i loro progetti futuri. Dopo giorni di silenzi e messaggi confusi, infatti, l’arrivo di questi contenuti a un passo dall’inizio delle riprese sembrano essere alquanto strategici e volti proprio a stuzzicare la curiosità dei fan della trasmissione.