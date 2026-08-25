Dopo giorni di attesa, conferme e smentite, finalmente è trapelata la data della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Inizialmente esse sembravano fissate per lunedì 24 e martedì 25 agosto, ma poi tutto è stato smentito. Adesso, però, è emersa una nuova data, che pare sia quella definitiva. Come se non bastasse, poi, sono emerse anche delle informazioni esclusive che lasciano presagire che quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di colpi di scena.

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La data della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne e grande novità

La prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne è alle porte. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha svelato che, almeno per il momento, la data di inizio riprese del programma pomeridiano di Mediaset incentrato sull’amore è fissata per giovedì 27 agosto. Onde evitare di divulgare informazioni non confermate, al momento risulta “certa” solo tale registrazione, non si sa dunque se nel corso di questa settimana ci sarà anche un secondo giorno dedicato alle riprese.

La notizia ha rasserenato i telespettatori appassionati del programma, che erano in trepidante attesa per l’inizio della nuova edizione. Ad ogni modo, a stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan è stata anche un’altra notizia. Pare, infatti, che quest’anno a Uomini e Donne verrà introdotta una clamorosa novità che nessuno si aspetta e che non si è mai verificata prima d’ora. Di che cosa si tratterà? Non ci sono informazioni a riguardo, ma la fantasia dei fan sta già vagando parecchio. Forse potrebbe trattarsi di qualche ritorno inatteso nel parterre, o di un’ascesa al Trono Classico di un volto assolutamente inaspettato o, ancora, di uno stravolgimento delle dinamiche del format. Non resta che attendere per scoprirlo.

Registrazioni dello speciale di Temptation Island negli studi di Uomini e Donne

Oltre a queste indiscrezioni, poi, è emersa anche un’altra notizia. Nel corso di questa settimana dovrebbe essere registrato anche lo speciale su Temptation Island che, come spesso capita, viene accorpato a Uomini e Donne. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, pare che mercoledì 26 e giovedì 27 partiranno le registrazioni di questo speciale direttamente dallo studio di UeD. Questo, dunque, lascia presagire che, molto probabilmente, Filippo Bisciglia e i protagonisti dell’edizione conclusasi questa estate del reality show saranno ospitati da Maria De Filippi durante le registrazioni del talk show.