La storia d’amore tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi prosegue senza intoppi dopo Uomini e Donne. I due ex protagonisti del Trono Classico sembrano essere una coppia davvero affiatata, cosa che si evince palesemente dai contenuti che mostrano sui loro social. In queste ore, però, i due hanno condiviso dei contenuti che hanno suscitato un certo clamore e una certa indignazione tra i fan. Nello specifico, la coppia è stata accusata di lanciare messaggi sbagliati e cattivi esempi alle persone che li seguono.

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Perché Elisa Leonardi e Ciro Solimeno hanno indignato il web

Caduta di stile per Elisa Leonardi e Ciro Solimeno. La coppia nata a Uomini e Donne è riuscita ad ottenere molti consensi dopo la loro uscita dalla trasmissione, complice il fatto che entrambi sembrano essere molto presi l’uno dell’altra e sinceri. Nelle ultime ore, però, i due hanno commesso un errore che sta determinando una fuga di consensi nei loro riguardi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Ciro ed Elisa hanno condiviso un video in cui si sono ripresi in auto intenti a cantare e divertirsi mentre il vento che entrava dai finestrini li accarezzava. Gli utenti del web, però, hanno subito notato un dettaglio, ovvero, il fatto che nessuno dei due indossasse la cintura di sicurezza, malgrado l’auto fosse in movimento, probabilmente su un’autostrada, considerando la vista percepita dai finestrini.

A rendere il tutto ancora più indignante, poi, è stato il fatto che, mentre Elisa riprendeva, Ciro, che era alla guida, si è girato più volte per guardare l’obiettivo, distogliendo lo sguardo dalla strada. Il comportamento dei due ragazzi, dunque, è apparso inappropriato sin da subito. Diverse persone si sono scagliate contro di loro accusandoli di dare un esempio del tutto sbagliato ai tanti fan che li seguono, molti dei quali ragazzini. C’è, addirittura, chi ha accusato la coppia di dare luogo ad una guida spericolata e a comportamenti pericolosi.

La reazione della coppia nata a Uomini e Donne

Il video in questione ha, in men che non si dica, fatto il giro del web, ed è stato riportato anche all’attenzione dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha commentato dicendo che da due personaggi come Ciro ed Elisa non ci si poteva aspettare nulla di diverso. A suo avviso, entrambi rappresentano un pessimo esempio da seguire. Due ragazzi che stanno gestendo la loro popolarità in maniera del tutto inappropriata. Al di là delle simpatie o antipatie che si possono nutrire verso i due protagonisti, è indiscusso il fatto che entrambi abbiano mostrato sui social un contenuto che avrebbero fatto bene a non pubblicare, considerando anche le persone che li seguono e che spesse volte tendono ad emulare i comportamenti dei propri beniamini. In ogni caso, per il momento, non è arrivato nessun commento da parte dei diretti interessati, né per rispondere agli attacchi né, tanto meno, per porgere delle scuse e correggere il tiro. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.