In questo periodo si è molto parlato di Cinzia Paolini e Marco Troiani. I due, dopo aver ufficializzato il loro rapporto anche mediante i social, hanno lasciato trapelare dei segnali contrastanti, che hanno spinto a credere che tra di loro potesse essere in corso una crisi, se non addirittura una separazione. Da poco, però, sono arrivati degli aggiornamenti sulla faccenda che chiariscono una volta per tutte la faccenda.

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Gli aggiornamenti sulla relazione tra Cinzia Paolini e Marco Troiani: cosa è emerso

Come sta procedendo la relazione tra Cinzia Paolini e Marco Troiani a distanza di due mesi e mezzo dalla sospensione estiva di Uomini e Donne? L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione sui due protagonisti alquanto chiarificatrice. Stando a quanto emerso dallo scatto in questione, i due sono stati beccati in reciproca compagnia il quel di Paestum in Campania. La persona che ha scattato l’immagine, poi, ha aggiunto anche qualche dettaglio interessante circa i loro comportamenti. Nello specifico, l’utente ha spiegato di aver notato una certa affinità e complicità tra i due, arrivando a definirli una coppia davvero innamorata.

Questa segnalazione, dunque, dissipa i dubbi circa la rottura tra i due. Molto probabilmente, nelle scorse settimane la coppia potrebbe aver affrontato una leggera crisi, che ha causato un allontanamento, provocato anche dalla distanza geografica che li separa, ma appena ne hanno avuto l’occasione, Cinzia e Marco ne hanno approfittato per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme in totale relax.

I contenuti non espliciti di Cinzia e il possibile ritorno a Uomini e Donne

I diretti interessati, dal canto loro, non hanno pubblicato molti contenuti inerenti il loro incontro. L’account di Instagram di Marco Troiani è silente da un po’ di giorni. Per contro, invece, Cinzia Paolini ha pubblicato diversi video e foto in cui ha confermato di essere al mare nella località di Paestum. Tra i vari contenuti mostrati, poi, la donna ha pubblicato anche delle cenette romantiche, da cui si evince che si trovi in dolce compagnia ma, come è solita fare, non ha mostrato il volto di Marco. Ad ogni modo, alla luce di quanto emerso, pare proprio che i due stiano vivendo serenamente il loro rapporto lontano dai riflettori. Per tale ragione, almeno per il momento, sembra da escludere un loro ritorno a Uomini e Donne. I due potrebbero dare luogo ad un’ospitata solo per aggiornare circa la loro relazione e, magari, per annunciare il matrimonio che Marco tanto desidera.