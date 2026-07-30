Gemma Galgani in questo periodo sta condividendo con i suoi fan il modo in cui sta trascorrendo le vacanze estive. La donna ha già stupito il web mostrandosi in barca in costume e sfoggiando un corpo e, soprattutto, un’energia invidiabili considerando la sua età. In queste ore, però, la dama ha voluto condividere con i suoi sostenitori un’importante dedica che la sua città le ha voluto fare, ovvero un murales in suo onore.

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Il murales che il Teatro Colosseo ha voluto dedicare a Gemma Galgani

Malgrado i numerosi attacchi che Gemma Galgani è solita ricevere a Uomini e Donne, al di fuori della trasmissione è una donna estremamente amata e rispettata, soprattutto nella sua città, ovvero Torino. Come tutti i suoi fan sapranno, Gemma ha lavorato quasi tutta una vita per i teatri, dove ha svolto varie mansioni, alcune delle quali anche piuttosto impegnative, come rivelato in una recente intervista. A quanto pare, il suo impegno e la sua dedizione le sono stati riconosciuti, tant’è che nella sua città, gli esponenti del Teatro Colosseo le hanno voluto fare un omaggio molto significativo, ovvero un murales come riconoscimento per tutti gli anni trascorsi insieme.

Gemma ha condiviso il murales ed ha voluto ringraziare caldamente coloro i quali si sono presi la briga di realizzare tutto questo per lei. Si tratta di un gesto decisamente importante, che dimostra quanto, effettivamente, la donna sia stata dedita al lavoro nella sua vita e si sia sempre dimostrata una persona piena di valori e principi. Anche i suoi fan sono rimasti entusiasti della cosa, infatti hanno commentato dicendo alla Galgani di meritare tutto l’affetto e il riconoscimento che è solita ricevere.

Come sta trascorrendo Gemma questo periodo lontano da Uomini e Donne

Nonostante il cuore grande e le tante qualità di Gemma Galgani, però, la donna è ancora single. Sono tanti anni che, ormai, fa parte di Uomini e Donne e, malgrado le svariate frequentazioni a cui ha dato luogo, non è mai riuscita a stabilire legami duraturi con nessun uomo del parterre. La donna, però, continua a sognare di poter coronare il suo sogno un giorno. A volte è più fiduciosa, mentre altre si lascia andare allo sconforto, come in alcuni recenti contenuti pubblicati sui social in cui non ha esitato a mostrare tutta la sua frustrazione e il suo dispiacere per la sua vita sentimentale. A tirarle su il morale, però, sono familiari, amici e gatti, che riempiono d’amore la vita di Gemma. Durante questo periodo estivo, infatti, la dama sta trascorrendo molte delle sue giornate in compagnia delle persone care, in giro per spiagge e ad esplorare posti sempre nuovi.